La solution WALLIX IDaaS est accessible via l’offre packagée de Docaposte,

mars 2024 par Marc Jacob

WALLIX annonce sa sélection au cœur de l’offre développée par Docaposte, aux cotés de 11 autres partenaires de confiance. Acteur majeur de la transformation numérique et filiale du Groupe La Poste, Docaposte propose cette offre complète destinée aux PME, aux collectivités locales et aux établissements de santé. L’objectif est de répondre aux besoins en cybersécurité des petites et moyennes organisations, tant dans le secteur privé que public, surtout pour celles qui ne disposent pas des ressources humaines et techniques nécessaires afin d’implémenter un ensemble de solutions couvrant leurs besoins.

L’offre packagée proposée par Docaposte intègre les solutions nécessaires pour prévenir les attaques, protéger les systèmes et réseaux, et détecter rapidement les signaux d’alerte afin de réagir efficacement.

WALLIX intervient pour le volet protection et sécurisation des accès, avec sa solution WALLIX IDaaS destinée à gérer les identités et les mots de passe utilisateurs dans une organisation. Ce sujet est une source de risque et de frustration pour les utilisateurs, ainsi qu’un facteur important dans la perte et le vol de données sensibles.

Une étude de Cybermalveillance.gouv.Fr a démontré qu’en moyenne, près d’une collectivité sur deux (42 %) s’estime exposée aux risques de cyberattaques, notamment les collectivités de plus de 10 000 habitants à 70 % contre 37 % pour les collectivités de moins de 1 000 habitants. Plus de la moitié d’entre elles place la gestion des mots de passe en top priorité de leurs besoins cyber.

Simplicité d’accès et sécurité par design

Il faut à peine 5 minutes à un hacker pour déchiffrer un mot de passe complexe de 8 caractères, soit huit fois plus vite qu’en 2022[2]. Pour autant, générer et stocker des mots de passe uniques et robustes peut rapidement se transformer en un véritable casse-tête.

WALLIX IDaaS automatise et sécurise l’enregistrement des différents mots de passe au sein des systèmes, réduisant ainsi la charge des équipes IT et améliorant l’autonomie des utilisateurs. Cette solution SaaS (Software as a Service) ne nécessite pas d’effort de déploiement et garantit un stockage chiffré des données (Security by Design)

Une offre modulaire et une expertise reconnue

La solution WALLIX IDaaS se distingue par sa simplicité d’intégration et offre un large éventail de fonctionnalités qui s’ajoutent à la gestion des mots de passe. Avec un accès utilisateur unique de type Single-Sign-On (SSO), elle contribue au confort des utilisateurs tout en sécurisant sans complexifier les processus existants. Cette approche s’inscrit dans les besoins des PME, collectivités et hôpitaux, à la recherche de solutions performantes et accessibles, en ligne avec les politiques de mise en conformité telles que NIS2, LPM ou RGPD…

En France, WALLIX est reconnu comme acteur de référence de la gestion des identités et des accès numériques dans le secteur santé et public, avec plus de 750 contrats actifs soit :

20% des communautés d’agglomération,

34 % des grandes villes,

50% des départements,

70% des régions,

Et près de la moitié des GHT (Groupement Hospitalier de Territoire) équipés de solutions WALLIX.