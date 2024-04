La solution Veeam Data Platform prend en charge la sauvegarde des machines virtuelles (VM) exécutées sur l’hyperviseur Linux KVM d’Oracle

avril 2024 par Marc Jacob

Pour répondre à leurs attentes, Veeam étend la prise en charge des plateformes afin d’offrir à ses 450 000 clients une plus grande liberté de choix. Fondée sur les principes de sécurité, restauration et liberté des données, Veeam Data Platform permet de sauvegarder et d’utiliser les données en tous lieux, sans être pieds et poings liés à une plateforme ou un environnement cloud.

Avec cette nouvelle prise en charge de la plateforme Oracle Linux Virtualization Manager, les utilisateurs bénéficient d’une protection complète avec des fonctionnalités telles que la restauration complète ou granulaire de leurs machines virtuelles, la gestion sécurisée et conforme du cycle de vie des sauvegardes, et bien plus. Veeam Data Platform apporte aux utilisateurs une plus grande liberté de choix pour répondre de façon optimale à l’évolution de leurs besoins en environnements virtuels et cloud :

• Compatibilité multi-plateformes : la solution de Veeam s’intègre de façon transparente aux principales plateformes de virtualisation et de cloud, parmi lesquelles VMware vSphere, VMware Cloud Director, VMware Cloud on AWS, VMware Cloud on AWS Outposts, VMware Cloud on Dell Microsoft Hyper-V, Microsoft Azure Stack HCI, Microsoft Azure VMware Solution, Amazon AWS Nutanix AHV, Red Hat Virtualization, Google Cloud, Google Cloud VMware Engine, Oracle Cloud VMware Solution et IMB Cloud, garantissant la compatibilité entre différents environnements. Tout cela s’effectue au travers de la puissante licence portable Veeam Universal License.

• Mobilité des données : les entreprises peuvent désormais migrer facilement entre deux plateformes de virtualisation de leur choix en fonction de leurs besoins, sans compromettre les capacités de gestion des données et sans être prisonnières d’un éditeur grâce à un format de données entièrement portable.

• Protection sécurisée des données : les capacités de sauvegarde immuable, de restauration instantanée et de résilience orchestrée de Veeam garantissent la sécurité et la disponibilité des données critiques, quelle que soit la plateforme de virtualisation, en se protégeant contre les menaces potentielles et les perturbations qui empêchent les entreprises de continuer à fonctionner.

• Efficacité accrue : en rationalisant les processus de gestion des données dans des environnements virtuels hétérogènes, dont le cloud hybride, la solution Veeam améliore l’efficacité opérationnelle et simplifie la gestion de différentes plateformes.

• Interface de gestion unifiée : grâce à l’interface d’administration centralisée de Veeam, les utilisateurs peuvent surveiller, administrer et protéger efficacement leurs données reposant sur plusieurs plateformes de virtualisation à partir d’un unique tableau de bord intuitif.

Les utilisateurs peuvent consacrer davantage de temps à des initiatives commerciales et moins de temps à la gestion des sauvegardes sans qu’il leur soit nécessaire de maîtriser de nouveaux outils, d’acheter de nouveaux équipements ou d’acquérir de nouvelles licences. Qu’il s’agisse d’une grande entreprise internationale ou d’une petite entreprise changeant d’hyperviseur, adoptant un cloud public ou hybride, ou se développant dans des environnements cloud, virtuels et physiques, Veeam offre une plus grande liberté de choix à celles qui cherchent à se transformer dans le monde actuel de la virtualisation en constante mutation.