La solution Netwrix Usercube nommée leader global dans la catégorie IGA selon l’étude Leadership Compass 2024 de KuppingerCole

octobre 2024 par Marc Jacob

Netwrix a été élu « Leader global » dans la catégorie Gestion et gouvernance des identités (IGA) de l’étude Leadership Compass publiée par le cabinet KuppingerCole. Cette catégorie combine les notes obtenues par les entreprises dans les rubriques « leadership produit » et « leadership en innovation ».

Dans l’édition 2024 de son étude annuelle Leadership Compass consacrée à la gestion et à la gouvernance des identités, KuppingerCole analyse les solutions qui fournissent des fonctionnalités de gestion du cycle de vie des identités et de gouvernance des accès. Ces solutions soutiennent les entreprises dans des activités telles que le provisionnement, la gestion des droits, la configuration et l’application des règles, la certification et l’analyse des accès ainsi que le libre-service des utilisateurs. Selon cette nouvelle étude, le niveau d’intelligence des identités et des accès constitue un facteur de différenciation clé entre les différentes solutions IGA.

Disponible en tant que service (SaaS), la solution Netwrix Usercube aide les entreprises à gérer les problèmes de sécurité, de conformité et de productivité que soulèvent les utilisateurs qui rejoignent une entreprise, la quittent ou changent de poste. L’étude IGA Leadership Compass de KuppingerCole met en avant les nombreux avantages du produit, parmi lesquels sa gestion granulaire du cycle de vie des identités et son modèle de données. Elle souligne aussi son architecture de microservices adaptée à diverses tâches de gestion et de gouvernance des identités, ainsi que son moteur de simulation qui permet de visualiser l’impact d’un changement de poste.

« Netwrix Usercube s’impose comme une alternative solide en raison de son ensemble équilibré de fonctionnalités de gestion et gouvernance des identités, ainsi que de son utilisation judicieuse de l’intelligence des identités et des accès, explique Nitish Deshpande, research analyst au cabinet KuppingerCole, qui souligne également la facilité d’utilisation du produit. Netwrix Usercube dispose d’une interface conviviale de nouvelle génération dotée d’un tableau de bord dynamique et configurable ».

« Netwrix Usercube a répondu aux exigences contractuelles, de sécurité et de conformité au règlement européen sur la protection des données (RGPD), y compris à la certification ISO 27001, se félicite Christophe Forgin, Directeur de la Transformation et de l’Innovation au Conseil départemental de La Mayenne. Cette solution satisfait ainsi pleinement aux attentes énoncées dans notre appel d’offres. »