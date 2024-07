La solution Kaspersky Safe Kids s’est vue attribuer la mention « Approuvé », par AV-TEST et AV-Comparatives

juillet 2024 par Marc Jacob

La solution Kaspersky Safe Kids s’est vue attribuer la mention « Approuvé », une mention délivrée par AV-TEST et AV-Comparatives, certifiant ainsi l’efficacité et la performance de la solution à bloquer les contenus inappropriés. Les tests ont montré que le blocage des contenus pour adultes sur la plateforme Windows atteint des taux de réussite de respectivement 100 % et 98,1 %. C’est la première fois depuis 2015 qu’un logiciel se voit attribuer un taux de réussite de 100 % par AV-TEST. Pour le test effectué par AV-Comparatives, la solution est la seule certifiée face à autres 5 participants, comme cela avait été établi lors des précédents tests effectués en 2019, 2021 et 2022.