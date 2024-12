La solution EJBCA Enterprise Cloud de Keyfactor est disponible sur la console EC2 Image Builder d’Amazon Web Services

décembre 2024 par Marc Jacob

Keyfactor annonce que sa solution EJBCA Enterprise Cloud, plateforme PKI est désormais disponible sur la console EC2 Image Builder d’Amazon Web Services (AWS). EC2 Image Builder est un service entièrement géré qui simplifie la personnalisation, le test, la distribution et la gestion du cycle de vie des Amazon Machine Images (AMI) et des images de conteneurs. Grâce à l’intégration de EJBCA Enterprise Cloud dans la console EC2 Image Builder, Keyfactor fournit à ses clients un panel de services qu’ils peuvent utiliser en toute confiance pour déployer leurs stratégies business et sécurité.

Les clients peuvent désormais accéder et s’abonner à EJBCA Enterprise Cloud directement depuis EC2 Image Builder ou via la Marketplace AWS. Ils peuvent gérer EJBCA Enterprise Cloud dans leurs recettes EC2 Image Builder pour créer des « golden images » et configurer EC2 Image Builder afin de les mettre à jour automatiquement, améliorant ainsi la fiabilité et réduisant les efforts de maintenance. Les clients de Keyfactor bénéficieront également de ses solutions de signature électronique et de gestion du cycle de vie des certificats.