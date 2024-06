La solution Cohesity Data Cloud prend en charge les serveurs alimentés par des CPU AMD EPYC™

juin 2024 par Marc Jacob

Cohesity annonce que sa solution Cohesity Data Cloud prend désormais en charge les serveurs alimentés par des CPU AMD EPYC™, offrant ainsi aux clients davantage d’options pour sécuriser et gérer leurs données. Les clients peuvent désormais déployer et exécuter Cohesity Data Cloud sur des serveurs all-flash et hybrides basés sur le CPU AMD EPYC de Dell, HPE et Lenovo.

Alors que les entreprises continuent de générer des volumes de données toujours plus importants, il est essentiel qu’elles puissent les gérer et les sécuriser efficacement. Les entreprises sont confrontées à de nombreux défis, qu’il s’agisse du risque de ransomwares et autres cyberattaques, ainsi que des exigences réglementaires toujours plus strictes, des contraintes informatiques, ou encore des budgets restreints de par la conjoncture économique difficile. Pour relever ces défis, les entreprises doivent tirer parti de la technologie la mieux adaptée à leurs besoins spécifiques.

Les serveurs all-flash sont devenus un choix de plus en plus populaire pour les organisations ayant des applications et des charges de travail importantes, des budgets d’énergie stricts pour leurs centres de données, ou des exigences croissantes en matière de capacité de stockage lorsqu’elles disposent de peu d’espace physique au sein de leur centre de données. S’appuyant sur les performances, la rentabilité et l’efficacité énergétique des CPU AMD EPYC, Cohesity propose désormais des serveurs all-flash HPE alimentés par AMD pour moderniser les centres de données de ses clients et répondre aux exigences des initiatives soutenant la protection de l’environnement, et ce grâce à la plus grande densité, aux performances et aux économies que les serveurs all-flash permettent de réaliser par rapport aux serveurs traditionnels. Les serveurs HPE monosocket 1U basés sur AMD EPYC peuvent permettre de réduire le nombre de nœuds constituant le cluster Cohesity Data Cloud, tout en maintenant son niveau de performance et en réduisant les coûts d’énergie jusqu’à 33 % par rapport aux serveurs bi-socket 2U basés sur d’autres CPU. En outre, grâce à la chaîne d’approvisionnement sécurisée de HPE, le logiciel de Cohesity est préchargé en usine, ce qui réduit le temps de déploiement et augmente la sécurité de la solution globale.

« Les entreprises exigent de plus en plus de leurs centres de données qu’ils puissent répondre à leurs besoins commerciaux — plus de performances, plus d’efficacité énergétique, plus d’économies », a déclaré Kumaran Siva, VP Strategic Market Development, AMD. « AMD est idéalement positionné pour répondre aux exigences des centres de données modernes tout en permettant aux partenaires technologiques, tels que Cohesity, de fournir des applications critiques telles que leurs capacités de sécurité et de gestion des données alimentées par l’IA. »

Les capacités de sécurisation et de gestion des données alimentées par l’IA de Cohesity sont désormais disponibles sur les serveurs all-flash alimentés par AMD de HPE et les serveurs hybrides de Dell et Lenovo.