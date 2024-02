La société innovaphone certifiée selon la norme ISO 27001

février 2024 par Marc Jacob

La gestion fiable et sécurisée des données – celles de l’entreprise elle-même, comme celles des clients - est capitale face à l’émergence constante de nouvelles menaces. La société innovaphone, éditeur et fournisseur allemand de la plateforme collaborative professionnelle myApps, vient de se faire certifier selon les critères stricts de la norme ISO 27001. Et garantit ainsi à ses clients et partenaires commerciaux la sécurisation maximale de leurs données selon des standards rigoureusement définis.