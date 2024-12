La régulation de l’IA, la Greentech et le NaaS en tête de l’agenda des DSI pour 2025 selon les prévisions annuelles de Colt

décembre 2024 par COLT

Colt Technology Services présente ses prévisions clés sur les technologies d’entreprise et les tendances du marché pour 2025. Sur la base de ses recherches exclusives menées auprès de plus de 1 000 DSI mondiaux et sur des sources d’intelligence de marché, Colt anticipe que l’innovation orientée vers la durabilité, la régulation de l’IA et la maturité du modèle « Network as a Service » (NaaS) domineront les priorités des dirigeants technologiques au cours des 12 prochains mois.

Maher El Fekih, Directeur General France & Directeur des Ventes France, Benelux, Europe du Sud chez Colt Technology Services, déclare : « Alors que la nouvelle année approche, les leaders IT avancent avec un optimisme prudent, prêts à naviguer dans un paysage économique, politique et technologique en constante évolution après des mois d’incertitudes. Ils recherchent des moyens innovants et uniques pour favoriser la durabilité et améliorer l’efficacité énergétique de leurs infrastructures. Ils s’attendent à ce que les régulateurs établissent des cadres pour l’IA qui les protègent tout en leur permettant d’innover. Enfin, ils explorent le potentiel et l’échelle du NaaS pour acquérir un avantage concurrentiel et optimiser leurs infrastructures pour l’IA. Les champions de 2025 seront ceux qui seront responsables, adaptables et engagés dans la durabilité. »

Tendances technologiques

SASE et Zero Trust

La mésinformation, la désinformation et l’insécurité cybernétique figurent parmi les cinq principales menaces à court terme identifiées par le Forum Économique Mondial en 2024. Avec des interactions croissantes entre les individus et les données en dehors du périmètre réseau, les entreprises se tourneront de plus en plus vers le modèle Zero Trust Networking et SASE (Secure Access Service Edge) pour créer un périmètre défini par logiciel (SDP). Cela sécurise leurs collaborateurs, leurs actifs et leurs données. La régulation croissante, comme le NIS2 et le DORA, amplifie cette tendance. Gartner prévoit que « dans les cinq prochaines années, le marché du Secure Access Service Edge connaîtra un taux de croissance annuel composé de 29 %, atteignant plus de 25 milliards de dollars d’ici 2027. Les produits SASE sous-jacents que les acheteurs utiliseront seront répartis entre des approches à fournisseur unique et à fournisseurs multiples. »1.

Nouvelle génération de NaaS

Pionnier du Network as a Service (NaaS) dès 2017, Colt a permis à des milliers d’entreprises à travers le monde de bénéficier de ce modèle de réseau agile basé sur la consommation. En 2025, le marché deviendra encore plus compétitif, offrant une diversité et un choix accrus, tandis que les opérateurs développeront des portails plus sophistiqués avec davantage d’automatisation et d’accès API aux partenaires mondiaux.

Réseaux pour l’IA

À mesure que les cas d’utilisation atteignent un niveau de maturité, l’IA devient un moteur clé et un facilitateur essentiel dans les plans de transformation numérique des entreprises. Gartner prévoit que « d’ici 2026, plus de 90 % des entreprises étendront leurs capacités aux environnements multicloud »². La répartition des modèles d’IA, des ensembles de données d’entreprise et des applications IT/OT (nécessaires pour la formation, l’augmentation et l’inférence de l’IA) sur différents clouds publics et privés remettra en question le paradigme actuel des réseaux. Nous anticipons une adoption croissante de solutions intégrant des capacités multicloud, rapides, sécurisées et flexibles. L’inférence en périphérie (edge computing) émergera également comme un cas d’utilisation clé de l’IA, stimulée par les exigences de souveraineté des données et de faible latence.

Collaboration en orbite basse

Dans un contexte de pressions socio-économiques en 2025, les entreprises conserveront un contrôle strict des coûts ; les partenariats visant à développer les compétences et les capacités devraient se poursuivre. Cela s’applique à l’infrastructure numérique, les fournisseurs testant de nouvelles façons d’atteindre les clients avec une infrastructure sécurisée et à faible latence. Le secteur des satellites en orbite basse jouera un rôle croissant, avec des lancements planifiés tout au long de 2025 pour étendre la portée des réseaux performants dans des zones difficiles d’accès.

Croissance du SDLAN

Les réseaux locaux traditionnels cèdent la place aux réseaux locaux définis par logiciel (SDLAN), qui offrent aux entreprises une sécurité renforcée, une optimisation améliorée et des niveaux d’automatisation plus profonds, tout en permettant un contrôle centralisé de la gestion du réseau. Nous les observons dans des domaines tels que les environnements de fabrication, dans lesquels un grand nombre d’appareils IoT se connectent à un SDLAN, et dans les organisations de services financiers qui nécessitent une protection robuste des données financières sensibles. La croissance se poursuivra car nous constatons que la convergence des SDLAN avec l’Edge stimule l’adoption et que les outils d’IA favorisent l’optimisation. La croissance des SDLAN bénéficiera également de l’adoption de technologies sans fil à haut débit, à faible latence et a capacité IoT massive, telles que la 5G privée et le WiFi7.

Tendances du marché

Durabilité comme moteur d’innovation

Les statistiques vertigineuses sur la consommation d’énergie liée à l’IA et aux grands modèles de langage ont accéléré l’innovation dans le domaine de la Greentech. Selon le rapport sur les infrastructures numériques de Colt, 71 % des DSI sont désormais responsables des stratégies de durabilité de leur organisation. Les leaders technologiques seront tenus responsables de la réduction de la consommation d’énergie et du respect des objectifs environnementaux et de gouvernance. Ces deux facteurs stimulent l’innovation, alors que les leaders technologiques expérimentent des technologies révolutionnaires à la fois puissantes, efficaces et ayant un impact environnemental minimal.

Les références RSE et les rapports Scope 3 influencent la prise de décision B2B

Le Digital Infrastructure Report met en avant l’importance croissante de la collaboration entre acheteurs et fournisseurs sur les objectifs environnementaux et de gouvernance. Parmi les DSI interrogés à l’échelle mondiale :

• 66 % estiment qu’il est essentiel qu’un fournisseur propose des services permettant de réduire leur propre impact environnemental.

• 17 % déclarent qu’ils changeraient de fournisseur si celui-ci ne partageait pas leurs objectifs ESG.

• Un DSI sur cinq se tourne vers son partenaire technologique pour un soutien dans le reporting de leurs émissions carbone, et 19 % pour des informations facilitant la réduction des émissions du Scope 3.

Cette collaboration devrait se renforcer en 2025, alors que fournisseurs et partenaires chercheront à clarifier les processus de reporting et à atteindre leurs objectifs. En parallèle, les rapports non financiers (ESG) seront soumis à des normes et à une rigueur équivalentes à celles des rapports financiers. Les performances et les certifications RSE deviennent prioritaires, avec une attention accrue portée à la chaîne de valeur. Les bons partenariats seront essentiels pour assurer la conformité et générer un impact positif.

Régulation de l’IA

Qu’il s’agisse de lignes directrices éthiques au Japon ou d’une nouvelle loi européenne sur l’IA en Europe, les entreprises attendront des régulateurs mondiaux qu’ils leur fournissent des orientations et des éclaircissements sur l’IA à mesure que de nouveaux cas d’utilisation apparaîtront et que les pays comprendront mieux l’impact commercial et sociétal. L’arrivée au pouvoir de nouveaux gouvernements influencera davantage le paysage réglementaire, et les responsables des technologies de l’information l’observeront et réagiront.

Cas d’utilisation de l’IA « pour le bien »

Les organisations cherchent à utiliser l’IA de manière réfléchie, durable et responsable. Selon les recherches de Colt :

• 64 % des DSI affirment que l’IA joue un rôle dans le soutien ou la facilitation de leurs stratégies environnementales et de gouvernance.

Des exemples concrets montrent comment les modèles d’IA générative et traditionnelle apportent des impacts positifs :

• Les entreprises de services publics utilisent l’IA pour collecter et cartographier les données sur les arbres dans des villes comme Singapour, favorisant ainsi le refroidissement naturel.

• Des entreprises utilisent l’IA générative pour améliorer l’accessibilité des employés neurodivers.

Ces cas d’usage positifs devraient se multiplier en 2025.

Retrait des opérateurs télécoms vers les marchés domestiques

Une vague de grands opérateurs télécoms réduit progressivement leur présence internationale pour se concentrer sur leurs marchés domestiques. Cette tendance devrait se poursuivre en 2025, les entreprises cherchant à réduire leurs coûts. Cela laisse le champ libre à des opérateurs véritablement mondiaux comme Colt, qui est désormais le plus grand opérateur B2B européen en termes de taille, avec une infrastructure présente en Asie, en Afrique et dans les Amériques. Colt continuera de se démarquer grâce à son échelle mondiale, ses certifications de durabilité et son expérience client.

Souveraineté numérique

La protection des données et la sécurisation des infrastructures numériques n’ont jamais été aussi cruciales face à des menaces de plus en plus sophistiquées, une surface d’attaque élargie et des tensions géopolitiques. Durant l’été 2024, le gouvernement britannique a classé les datacenters comme infrastructures nationales critiques. Dans ce contexte, la souveraineté numérique sera primordiale, les pays cherchant à sécuriser et à maintenir le contrôle de leurs données et de leurs actifs numériques. Cette priorité, déjà présente dans les prévisions de 2024, continuera de figurer parmi les préoccupations majeures de 2025.

1 Gartner, Forecast Analysis : Secure Access Service Edge, Worldwide, par Nat Smith, Neil MacDonald, Christian Canales, Andrew Lerner, Jonathan Forest, John Watts, Shailendra Upadhyay, Charlie Winckless, 10 octobre 2023

2 Gartner, A CTO’s Guide to Multicloud Computing, par David Smith, 24 octobre 2024.

GARTNER is a registered trademark and service mark of Gartner, Inc. and/or its affiliates in the U.S. and internationally and is used herein with permission. All rights reserved.