La recette, une étape incontournable dans un projet IT

avril 2025 par Olivier Seine, Directeur Associé chez Pepperbay TRADE.EASY

La phase de recettage constitue une étape critique dans cette démarche car elle permet d’assurer que la solution développée répond aux exigences fonctionnelles et techniques avant son déploiement. Pourtant, cette phase est parfois sous-estimée, ce qui peut entraîner des dysfonctionnements coûteux et une adoption difficile par les utilisateurs.

Le recettage est d’autant plus essentiel dans des secteurs où la complexité métier est forte, comme, par exemple, le négoce de produits composés. Les spécificités métier nécessitent souvent des développements sur mesure, comme la gestion des assemblages de produits ou le suivi des flux logistiques multi-fournisseurs. Un recettage rigoureux permet alors de garantir l’efficacité et la fiabilité de ces fonctionnalités critiques.

Le recettage informatique : un contrôle qualité indispensable

La recette, ou recettage informatique, intervient à la fin d’un développement et de l’intégration d’une solution numérique. Ce processus de validation permet de s’assurer que l’application respecte les exigences définies dans le cahier des charges, et qu’elle est pleinement opérationnelle avant son passage en production.

On distingue plusieurs types de recettage :

• La recette fonctionnelle, qui valide le bon fonctionnement des différentes fonctionnalités de l’outil. Par exemple, dans un ERP destiné au négoce, il s’agira de tester les processus de gestion des commandes, la génération des documents commerciaux ou encore les calculs automatiques des coûts d’assemblage de produits.

• La recette technique, qui évalue la performance, la sécurité et la compatibilité avec l’environnement IT de l’entreprise. Un ERP comme TRADE.EASY doit, par exemple, être en mesure d’échanger des données avec un WMS (Warehouse Management System) pour garantir une gestion fluide des stocks en entrepôt.

• Les tests de non-régression, qui s’assurent que l’ajout de nouvelles fonctionnalités n’altère pas le bon fonctionnement des modules déjà en place.

Bien structurer le recettage permet de significativement réduire les erreurs et autres bugs. Mais aussi de garantir une meilleure adoption par les utilisateurs et d’éviter des surcoûts liés à des corrections post-déploiement.

Les étapes clés d’un recettage réussi

1. Préparation de la recette

• Rédaction d’un cahier de recette listant l’ensemble des tests à réaliser. Ce cahier de recette doit s’appuyer sur le cahier des charges initial qui a permis de sélectionner votre logiciel.

• Définition des critères de validation (qu’est-ce qu’un test réussi ?).

• Sélection des scénarios représentatifs de l’utilisation réelle de l’outil.

2. Exécution des tests

• Tests unitaires : Vérification de chaque fonctionnalité isolément.

• Tests d’intégration : Vérification de l’interconnexion entre les différents modules.

• Tests de charge : Simulation d’un volume élevé de transactions pour valider la robustesse du système.

Par exemple, dans le cas d’un logiciel destiné au négoce de produits composés, cela pourrait consister à :

– Vérifier que le calcul des coûts d’assemblage prend en compte toutes les variables (matières premières, frais logistiques, main-d’œuvre).

– Tester l’automatisation des flux entre l’ERP et le WMS pour s’assurer que les niveaux de stock sont correctement mis à jour en temps réel.

3. Recette utilisateur

• Implication des utilisateurs métiers pour s’assurer que l’outil répond bien à leurs besoins. Cette étape leur permet aussi de rentrer dans le produit et de se familiariser avec ce dernier

• Ajustements en fonction des retours terrain.

4. Corrections et validation finale

• Identification et correction des anomalies détectées.

• Validation par le maître d’ouvrage avant la mise en production.

5. Mise en production et suivi post-déploiement

• Déploiement dans l’environnement de production.

• Monitoring pour détecter d’éventuelles anomalies en conditions réelles.

Pourquoi un bon recettage est stratégique pour l’entreprise ?

Un projet mal testé avant son déploiement peut entraîner des erreurs coûteuses, une insatisfaction des utilisateurs et une perte de productivité. À l’inverse, un recettage bien mené offre plusieurs bénéfices :

Fiabilité et conformité : Assure que l’outil fonctionne comme prévu.

Optimisation des processus métiers : En validant les fonctionnalités critiques, on maximise la performance des équipes.

Réduction des coûts de maintenance : Un bug détecté en amont coûte bien moins cher à corriger qu’une anomalie en production.

Prise en main facilitée : L’expérience utilisateurs sera plus fluide, intuitive et satisfaisante sur un logiciel qui fonctionne parfaitement dès son lancement.

Dans le cadre d’un ERP pour le négoce, une mauvaise gestion des flux peut entraîner des retards de livraison, des ruptures de stock ou des erreurs de facturation. Un recettage approfondi permet d’éviter ces écueils et d’assurer une gestion fluide de l’activité.

En conclusion, ne négligez jamais la recette

La recette n’est pas une simple formalité : c’est une étape essentielle qui garantit le succès d’un projet IT. Pour des solutions intégrant des développements spécifiques adaptés aux spécificités métiers du négoce, elle est encore plus critique. Tester les flux, les interconnexions avec d’autres outils (CRM, WMS, solutions de facturation) et la robustesse du système permet d’éviter de nombreux écueils.

Investir du temps dans un recettage rigoureux, c’est assurer la performance et la pérennité de son projet numérique.