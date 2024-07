La prépondérance des Chief Data Officers (CDO) à l’ère de l’intelligence artificielle

juillet 2024 par Georges Anidjar, Directeur Général Europe du Sud chez Informatica

L’intelligence artificielle (IA) est au cœur des discussions et, plus que jamais auparavant, elle s’apprête à propulser les Chief Data Officers (CDO) sur le devant de la scène. Les données sont le carburant qui fait tourner les moteurs de croissance de l’IA, et les Chief Data Officers assurent la circulation de ces données, rendant ainsi leur rôle plus crucial que jamais.

Cette année, les CDO doivent se poser une question cruciale : mon organisation est-elle prête pour l’IA ? Pour répondre à cette interrogation, il est impératif qu’ils évaluent leur préparation, celle de leur équipe et de l’ensemble de l’entreprise à faire face à l’avalanche de données aux formats divers et variés qui les attend.

Si l’IA peut être un allié puissant pour améliorer la productivité et trouver de nouvelles et meilleures façons de servir les clients d’une entreprise, elle peut aussi représenter un obstacle paraissant insurmontable, avec son lot de risques et problèmes. La différence entre ces deux résultats dépend en grande partie de l’état d’esprit. Les CDO qui adoptent une stratégie proactive en commençant dès maintenant à préparer les données pour anticiper les nouvelles exigences de l’IA auront une longueur d’avance.

Quelles seront les compétences nécessaires à un CDO en 2024 ?

Il est impératif pour les CDO évoluant à l’échelle locale et mondiale au sein des grandes entreprises de maîtriser les défis géographiques associés aux données, à l’intelligence artificielle (IA) et à la stratégie commerciale. La dispersion des données à travers différents emplacements exige des CDO de veiller à leur fiabilité, leur accessibilité et leur intelligibilité. Maintenir un flux de données cohérent est essentiel. Cependant, si les données sont complexes à interpréter ou, pire encore, peu fiables, leur impact sur les activités commerciales est considérablement amoindri.

Pour mener à bien leur mission, les CDO doivent posséder un ensemble de compétences diversifié. Tout d’abord, des compétences non techniques telles que la capacité de persuasion sont cruciales pour rallier les collègues aux objectifs de transformation liés à l’IA. Les CDO doivent également être à l’aise avec la gestion des changements à grande échelle au sein de l’organisation. Ensuite, des compétences techniques sont requises pour créer des plateformes garantissant la fiabilité et l’accessibilité des données pour tous les utilisateurs autorisés. Enfin, ils doivent avoir le discernement commercial et la connaissance des affaires nécessaires pour s’assurer que les investissements technologiques servent de levier stratégique et favorisent les objectifs de croissance de l’entreprise.

Une opportunité d’améliorer la maîtrise des données

Dans le futur, les CDO auront l’occasion d’optimiser la gestion des données à travers leur organisation. Historiquement, les consommateurs de données manquaient souvent des compétences nécessaires et devaient recourir à une assistance pour accéder aux données et les analyser. Aujourd’hui, ils sont plus familiarisés avec le traitement des données et disposent également d’outils automatisés pour effectuer des tâches qui étaient autrefois hors de leur portée.

Ce changement conduit les CDO vers de nouveaux défis. Dans un environnement axé sur l’intelligence artificielle, toutes les facettes de l’organisation, y compris les individus, les systèmes et les processus, dépendent des données. De nombreuses organisations devront donc opérer une transformation culturelle significative pour améliorer leur gestion des données et mettre en place une infrastructure permettant aux utilisateurs non techniques d’en tirer des informations de manière autonome et intuitive.

Le CDO contemporain doit être un communicateur compétent et charismatique pour inspirer l’adhésion et l’engagement envers de nouvelles initiatives basées sur les données. Il doit également maîtriser les aspects fondamentaux de la gestion du changement, allant de l’élaboration d’une stratégie initiale jusqu’à la mise en œuvre pratique et à la maintenance d’une infrastructure de données performante.

La réussite d’un CDO dépendra de sa capacité à lier les données à la valeur de l’entreprise et à les communiquer de manière convaincante, claire et efficace à tous les niveaux de l’organisation. Dans un contexte où les données revêtent une importance croissante, les CDO ont l’opportunité d’améliorer les compétences de leur personnel en renforçant la gestion des données dans toutes les fonctions de l’entreprise.

Reporting ESG : une nouvelle responsabilité pour les CDO

L’essor de l’IA offre aux CDO une opportunité sans précédent de laisser leur empreinte dans une organisation. Cependant, l’IA n’est pas la seule force transformative qui nécessitera leur attention. Les nouvelles exigences en matière de rapports sur le développement durable et les indicateurs ESG généreront des volumes considérables de données dans les années à venir. Cela offrira aux CDO l’opportunité de plaider en faveur de la mise en place de systèmes capables de gérer les vastes quantités de données non financières nécessaires pour ces rapports. Ces systèmes devront être suffisamment robustes pour traiter des formats de données non structurées, tels que les courriels, les documents, les commentaires clients, les réseaux sociaux, les articles de blog, les images satellites, les données GPS et les fichiers audiovisuels.

Les mandats ESG présentent aux CDO une rare occasion de mettre en valeur leurs compétences et de démontrer de manière éloquente la valeur qu’ils apportent à leur organisation. Bien qu’une plateforme de gestion des données puisse faciliter cette tâche, la technologie seule ne suffit pas. Ce sont les CDO qui combinent habilement leurs compétences en matière de données avec leur savoir-faire humain qui seront particulièrement aptes à relever le défi de l’ESG tout en saisissant les opportunités offertes par l’IA.

Comment les organisations peuvent-elles responsabiliser les CDO ?

À mesure que la révolution de l’intelligence artificielle s’accélérera, le rôle des CDO gagnera en importance. Il est vivement recommandé aux dirigeants de reconnaître que ces professionnels occupant ce rôle central sont des atouts stratégiques majeurs. Ils doivent être traités comme tels et bénéficier d’une dotation adéquate en ressources.

Cela pourrait impliquer d’accorder aux CDO une place à la table des décisions stratégiques, en tant qu’acteurs clés aux côtés des responsables traditionnels tels que le directeur financier. Cela peut également nécessiter une prise en compte plus sérieuse de leurs besoins financiers, ainsi qu’un alignement sur leur feuille de route pour le changement.

Dans une ère où le travail des CDO bénéficie à l’ensemble de l’entreprise, il est essentiel de reconnaître leurs réalisations et de soutenir leur vision. Lorsque les CDO sont responsabilisés, toute l’organisation est mieux équipée pour saisir les innombrables opportunités que l’IA est en train de créer.