La plupart des entreprises géo-distribuées rencontrent des problèmes de réseau au moins une fois par mois

mai 2024 par Kaspersky

En Europe, 53 % des entreprises géo-distribuées rencontrent des problèmes de réseau liés à leur structure répartie sur plusieurs sites au moins une fois par mois, selon Kaspersky. Pannes de réseau, mauvaises performances des services et des applications, pertes de connexion et capacités de connexion limitées figurent parmi les problèmes les plus fréquents.

Le dernier rapport de Kaspersky intitulé « Gestion des entreprises géo-distribuées : défis et solutions » donne un aperçu approfondi des problèmes de sécurité réseau auxquels sont confrontées les entreprises géo-distribuées lors de la création et de la maintenance de leur infrastructure multi-site. L’étude met également en évidence les enjeux liés à la sécurisation des données concernant l’ensemble des bureaux de ces entreprises.

Les résultats de l’enquête révèlent que 44 % des entreprises européennes géo-distribuées ont rencontré des problèmes de réseau entre une et trois fois par mois, tandis que 4 % d’entre elles ont déclaré en rencontrer chaque semaine (un chiffre qui s’élève à 13 % au global). Les 52 % d’entreprises restantes ont déclaré n’être confrontées à ces problèmes que quelques fois par an ou ne pas y être confrontées du tout.

Concernant les problèmes les plus courants, les pannes de réseau arrivent en première position pour 45 % des entreprises, et les mauvaises performances des services et des applications ont eu une incidence pour 42 % d’entre elles. Les répondants ont également cité les pertes de connexion (40 %), les capacités de connexion limitées (38 %) et les arrêts complets et partiels du réseau (32 %).

« Nos recherches confirment que les organisations géo-distribuées rencontrent des problèmes de réseau de manière régulière. Étant donné l’importance de l’infrastructure réseau pour les entreprises d’aujourd’hui, tout temps d’arrêt et tout problème informatique comportent un risque énorme qui peut entraîner des pertes financières et avoir des conséquences sur la réputation de l’entreprise. Il est donc important de prendre des mesures en temps et en heure pour sécuriser l’infrastructure de l’entreprise, et de mettre en œuvre des solutions qui permettent une gestion centralisée et automatisée du réseau, pour que les entreprises bénéficient d’une vision claire de ce qui se passe dans leur infrastructure informatique multi-sites » commente Maxim Kaminsky, Business Development Manager pour Kaspersky.

