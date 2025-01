La Mutualité Sociale Agricole repense sa gestion de processus en s’appuyant sur Camunda

janvier 2025 par Marc Jacob

Camunda répond avec succès aux besoins de la Mutualité sociale agricole en lui permettant de moderniser son approche de gestion de processus et en remplaçant son moteur de workflow historique qui ne répondait plus à ses attentes.

La Mutualité Sociale Agricole (MSA) assure la couverture sociale de l’ensemble de la population agricole et des ayants droit. Avec 26,9 milliards d’euros de prestations versées à 5,3 millions de bénéficiaires, c’est le deuxième régime de protection sociale en France.

Afin d’améliorer encore plus ses processus de gestion et de migrer vers une architecture IT de nouvelle génération (Kubernetes, Cloud, etc.), la MSA a souhaité remplacer son moteur de workflow historique et se tourner vers une solution qui pourrait être utilisée dans de nombreux cas d’usage.

Parmi ces derniers, citons par exemple l’automatisation du flux de travail des collaborateurs, ou encore la gestion documentaire. À ce jour, les équipes techniques de iMSA concentrent leurs efforts sur la migration de 1 200 procédures de workflow vers Camunda, ainsi que de 35 instances ou systèmes de workflow vers une plateforme centralisée. Au global, il existe des centaines de cas d’utilisation possibles sur l’ensemble des métiers socle de la MSA (paiement des prestations famille, santé et retraite, ainsi que le recouvrement des cotisations). Pour répondre efficacement aux attentes exprimées, le projet est mené dans une approche agile entre les équipes de iMSA et de Camunda.

Jean-Christophe Deffontaines, Architecte IT chez iMSA : « Le workflow est un outil essentiel au fonctionnement des caisses MSA avec un impact très fort sur leur organisation. Sur la base de procédures de travail modélisées, il permet d’enchaîner les tâches présentées aux agents de la MSA pour réaliser leurs actes de gestion. La iMSA a choisi le produit Camunda pour remplacer son moteur de workflow. À plus long terme, ce projet constitue également une rampe de lancement à des évolutions majeures dans l’usage du workflow MSA pour les agents en caisse. »