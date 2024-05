La Moldavie confrontée à une vague d’attaques DDoS - Analyse de NETSCOUT

mai 2024 par NETSCOUT

Les équipes ASERT de NETSCOUT viennent de publier une analyse approfondie de la récente vague d’attaques DDoS qui a ciblé la Moldavie. Depuis le 6 mars 2024, le groupe hacktiviste NoName057(16) a intensifié ses activités contre ce pays, motivé par ce qu’il perçoit comme une inclinaison du gouvernement moldave vers la "Russophobie". Plus de 50 sites Web moldaves ont été attaqués, affectant divers secteurs. Les attaques, principalement de type DDoS sur la couche application, utilisent des réseaux résilients et des infrastructures difficiles à contrer.

Le volume des attaques varie entre 1 et 6 Gbps, avec une méthode qui reste principalement basée sur TCP. Ce type d’attaque, bien que de taille modeste comparé à d’autres rapports mondiaux, peut sérieusement compromettre les capacités d’un serveur Web. NoName057 est désormais reconnu comme un leader parmi les hacktivistes géopolitiques, ayant ciblé plus de 780 sites Web durant la seule seconde moitié de l’année 2024. Ces actions posent un danger réel et immédiat pour toutes les organisations, peu importe le pays.