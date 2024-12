La gestion traditionnelle des identités est obsolète : vers une plateforme IAM unifiée

décembre 2024 par Hicham Bouali, Directeur Avant-Ventes EMEA de One Identity

L’adoption massive du cloud et le travail à distance ont élargi la surface d’attaque des organisations, plaçant les identités au cœur de la cybersécurité. Les systèmes traditionnels de gestion des identités et des accès (IAM), souvent fragmentés, échouent à contrer les cyberattaques sophistiquées. Une approche unifiée de l’IAM est désormais essentielle pour renforcer la sécurité.

Pourquoi les plateformes IAM fragmentées sont-elles vulnérables ?

Traditionnellement, les entreprises utilisent des outils séparés pour chaque besoin : gestion des accès privilégiés (PAM) ou administration des identités (IGA). Mais cette approche crée des failles exploitables par les cybercriminels, toujours en quête d’attaques Faciles, Rapides et Lucratives (EFL). Le résultat : une hausse des violations de données ciblant les identifiants utilisateurs, offrant un accès direct à des systèmes critiques.

Une surface d’attaque en expansion

Trois facteurs majeurs ont aggravé les risques :

1. L’adoption du cloud : Avec des centaines d’applications SaaS hors du périmètre réseau traditionnel, chaque système IAM devient une cible.

2. Le travail à distance : La sécurité des identités est compromise lorsque les activités se déplacent en dehors du bureau.

3. L’usage mélangé des appareils : Le croisement des usages professionnels et personnels expose les organisations à des risques d’ingénierie sociale et de phishing.

Les identifiants : cible principale des attaques

Les identifiants utilisateurs sont aujourd’hui la principale porte d’entrée pour les cyberattaques. Des exemples marquants montrent l’ampleur des conséquences :

• Colonial Pipeline (2021) : Un simple mot de passe VPN a suffi à paralyser un pipeline de carburant majeur aux États-Unis.

• Twitter (2022) : Une attaque de phishing a exposé les données personnelles de 5 millions d’utilisateurs.

• Marriott (2018) : Des identifiants compromis ont exposé les données de 500 millions de clients.

• Target (2013) : Le vol d’identifiants d’un fournisseur tiers a permis l’exposition des données de 40 millions de clients.

Vers une plateforme IAM unifiée

Pour contrer ces menaces, l’identité devient le nouveau périmètre de la cybersécurité. Une plateforme IAM unifiée intègre toutes les fonctions d’identité pour offrir une protection cohérente et adaptée. Voici les approches clés pour y parvenir :

1. Combiner PAM et IGA : Intégrer la gestion des accès privilégiés avec l’administration des identités pour une meilleure visibilité et un contrôle accru des accès critiques.

2. Privilèges "juste à temps" (JIT) : Accorder des droits privilégiés uniquement lorsque nécessaire et pour une durée limitée, suivant les principes Zero Trust.

3. Combiner gestion des accès et IGA : Surveiller les comportements des utilisateurs pour détecter et éliminer les activités suspectes en temps réel.

De la fragmentation à l’orchestration des identités

Les organisations évoluent généralement par étapes :

• Absence de stratégie IAM

• Utilisation d’outils isolés

• Intégration partielle des outils IAM

• Orchestration unifiée des identités

Le passage à une plateforme unifiée permet d’éliminer les vulnérabilités liées à une gestion fragmentée. Les identités, mieux sécurisées, deviennent ainsi la clé d’une posture de sécurité plus robuste.

Conclusion : repenser l’IAM pour l’avenir

Face à l’expansion de la surface d’attaque et à l’évolution constante des menaces, les solutions IAM traditionnelles ne suffisent plus. Les organisations doivent adopter une stratégie unifiée et adaptée pour protéger les identités, maîtriser les risques et prévenir les attaques futures. Car dans ce nouveau paysage, l’identité est la première ligne de défense.