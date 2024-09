La gestion de l’information favorise la confiance et l’IA

septembre 2024 par Benoît Perriquet, VP Worldwide Global Accounts chez OpenText

La confiance est le ciment qui nous unit, tant dans les relations personnelles que dans les transactions commerciales. Dans les interactions humaines, la confiance favorise la connexion, la coopération et le respect mutuel, formant ainsi la base de relations sérieuses. De même, dans le monde des affaires, la confiance est essentielle pour établir des rapports avec les clients, les partenaires et les employés.

Avec la vague disruptive provoquée par les technologies d’IA avancées, le monde des affaires apprend rapidement l’importance d’une IA digne de confiance. Toute technologie a un double usage. Si nous voulons vraiment bénéficier des nombreux avantages que l’IA promet, nous devons avoir confiance dans les outils que nous utilisons et dans les données qui les alimentent.

La confiance et la gouvernance sont essentielles dans nos solutions axées sur l’IA en tant qu’entreprise. Alors que nous nous habituons à l’utilisation de l’IA à grande échelle, nos données doivent être méticuleusement gouvernées pour s’assurer que les bonnes permissions sont établies. Adopter un état d’esprit axé sur l’IA d’abord signifie que nos cadres de gouvernance devront évoluer pour englober de nouveaux protocoles et normes pour interagir avec les LLM afin que nous puissions tous exploiter l’IA en toute confiance pour prendre des décisions judicieuses et favoriser l’innovation."

Dans tous les domaines des entreprises, des expériences sont en cours avec l’IA générative pour stimuler la productivité. Alors que nous nous embarquons dans la prochaine vague, le jardin des modèles LLM sera infini et spécifique à chaque domaine. Cela signifie que l’efficacité des résultats dépend de la confiance que nous pouvons accorder à nos propres données pour permettre des décisions autonomes. Le débat ne porte plus sur l’IA éthique, mais pour la plupart des entreprises, il s’agira d’une conversation sur la bonne gouvernance de l’information afin d’équilibrer les risques, les récompenses et les nouvelles méthodes de travail.

Les données doivent être dignes de confiance

La gestion de l’information est le processus systématique de collecte, d’organisation, de stockage et de distribution des connaissances au sein d’une organisation. Elle englobe les stratégies, les technologies et les politiques visant à garantir que les données sont accessibles, sécurisées et utilisées efficacement pour soutenir la prise de décision et les processus d’entreprise.

Par définition, la gestion de l’information est une condition préalable à l’IA. Et la gestion des connaissances a trouvé une nouvelle vie avec la démocratisation de l’IA. L’automatisation des flux d’information en temps réel peut contribuer à créer des ensembles de données complets, précis et sécurisés qui alimentent l’IA. Enfin, les interfaces d’assistants de chat basées sur des invites transformeront la manière dont les connaissances sont recherchées et récupérées dans les organisations de toutes tailles.

Trois étapes simples pour avoir une IA digne de confiance

• Stratégie en matière de données dans le Cloud : établir les bases de ce qui est nécessaire pour soutenir l’IA dans l’ensemble de son organisation. Déterminer le paysage des applications, des référentiels de données et de l’infrastructure dans le Cloud pour héberger son IA (construite et achetée).

• Gouvernance de l’information : Organiser les flux de données et d’informations de manière à favoriser l’apprentissage itératif. Les informations qui alimentent l’IA doivent être à jour, exactes, sécurisées, complètes et conformes. Déterminer les bonnes autorisations et l’accès aux informations sources, à la fois pour valider les résultats mais aussi pour garantir que les bonnes normes de confidentialité sont en place.

• Décisions autonomes : Déterminer la quantité de travail que l’on souhaite confier aux machines. Il appartiendra aux chefs d’entreprise de tracer la ligne et d’appliquer la logique humaine pour déterminer les décisions qui doivent être prises par l’IA et celles qui ne doivent pas l’être de manière autonome. La détermination de ces paramètres sera essentielle pour instaurer la confiance dans l’IA.

L’IA reflète la réalité

Des données fiables sont essentielles au succès de l’IA, mais le parcours de l’IA ne s’arrête pas là. « L’IA est le reflet de la société », déclare Karen Palmer, conteuse du futur, artiste XR primée et conférencière TED, lors d’une récente conférence. « Il est donc très important que notre société reflète le meilleur de nous-mêmes, car c’est ce que fera l’IA. »

Il en va de même pour les entreprises : l’IA génère et amplifie le reflet des informations organisationnelles qui lui sont fournies ; en substance, on est ce que l’IA dit que l’on est. Par conséquent, les organisations doivent également réfléchir à ce qui se passe lorsque l’IA exploite ces données fiables : quelle image de son organisation l’IA va-t-elle donner au monde ? Les informations d’une organisation reflètent-elles ses valeurs, sa culture, ses priorités ?

L’IA sera un multiplicateur de force pour le potentiel humain. Nous commençons aujourd’hui à automatiser les flux de travail et à acquérir des connaissances, mais il reste encore beaucoup à faire. La révolution de l’IA est un état d’esprit et une nouvelle façon de penser. Grâce à la confiance et aux données, les gens peuvent accroître leur créativité et leur efficacité. Enfin, en laissant les machines effectuer le travail, le traitement sans erreur devient un objectif tangible pour l’avenir.