La gestion de l’exposition : une nouvelle approche pour une sécurité plus stratégique

avril 2025 par Luc Sabot, Directeur d’Ivanti France

Les solutions ponctuelles et les approches en silos de la gestion des vulnérabilités laissent souvent des brèches dans la couverture de sécurité... Des brèches qui ne cessent de s’élargir à mesure que les surfaces d’attaque s’étendent au-delà du périmètre IT traditionnel.

La gestion classique des vulnérabilités donne la priorité à une remédiation basée sur des niveaux de gravité techniques, qui cible principalement les actifs logiciels et matériels. Mais aujourd’hui, la surface d’attaque comprend bien plus : environnements Cloud, fournisseurs tiers, partenaires de chaîne d’approvisionnement et actifs intangibles, entre autres.

Changer de cadre stratégique

Cela explique l’essor de la gestion de l’exposition. Elle propose de repenser en profondeur la manière dont les entreprises abordent la sécurité. À la différence des méthodes traditionnelles qui considèrent le risque de façon isolée, la gestion de l’exposition encourage une compréhension contextuelle des menaces, en les replaçant dans le cadre plus large des objectifs de l’entreprise.

Dit autrement, la gestion de l’exposition répond à la question « et alors ? » quand il s’agit de menaces. Une gestion efficace de l’exposition permet non seulement de prioriser plus intelligemment, mais aussi d’anticiper les risques. Elle aide à prendre des décisions stratégiques, fondées sur des données concrètes et objectives, plutôt que sur des évaluations partielles ou subjectives.

Adopter une approche proactive du risque

Concernant ce cyber-risque, la gestion de l’exposition vise à permettre aux entreprises de maintenir un niveau de cyber-risque adapté à leur goût du risque. Les entreprises peuvent développer une vue globale des cyber expositions en tenant compte de toutes les sources de cyber danger, au-delà de l’étendue considérée jusqu’à maintenant.

Cette approche priorise la remédiation en fonction de plusieurs facteurs, notamment le fait que les vulnérabilités aient ou non été exploitées sur le terrain, ainsi que l’impact commercial et le risque potentiel pour l’entreprise. Les entreprises, au lieu de répondre réactivement aux incidents de sécurité, peuvent commencer à proactivement éviter l’exploitation de l’exposition.

Implémenter une protection à double voie

Il vous sera utile de savoir que l’implémentation fonctionne mieux sur des voies parallèles. La première consiste à maintenir une hygiène systématique grâce à des cycles réguliers d’application des correctifs et à la gestion des configurations. La deuxième permet une réponse proactive aux menaces émergentes à partir de données de risque contextuelles.

Évidemment, une nouvelle approche nécessite de nouvelles mesures. Les listes statiques de contrôle de conformité, à elles seules, ne suffisent pas à déterminer la capacité de l’entreprise à prévenir les exploitations actives.

Éliminer les silos

Les silos sont l’ennemi d’une gestion efficace de l’exposition. Si vous n’avez pas de vue d’ensemble et que vous ne pouvez pas garantir que tout le monde parle le même langage, vous passez à côté de certaines choses. Les chevauchements comme les lacunes provoquent inefficacité et vulnérabilités.

La solution : démonter tous les silos qui séparent l’équipe Sécurité des autres entités de l’entreprise. Chaque département doit faire sa part dans l’identification et la gestion des expositions potentielles dans son domaine, et partager ces connaissances pour assurer une visibilité globale.

Évaluer l’étendue et la profondeur de votre stratégie de cybersécurité

D’abord, commencez par étendre votre définition de la surface d’attaque. Pour être plus précis : créez un inventaire complet de vos actifs de cybersécurité. Développez ensuite un cadre d’évaluation des risques, qui jauge les menaces en fonction de leur impact potentiel sur l’entreprise, à l’aide de méthodologies quantitatives si possible.

Ensuite, établissez des procédures de surveillance en continu et de réponse aux menaces. Créez des équipes interdisciplinaires capables d’évaluer rapidement l’exposition en fonction de l’impact sur l’entreprise, et pas seulement de la gravité technique. Et, peut-être le plus important : assurez-vous que vos dirigeants disposent des outils et des données nécessaires pour prendre des décisions éclairées en matière de cybersécurité.

En guidant les investissements de sécurité avec discernement tout en assurant une défense adaptée à l’évolution des menaces, les principes de gestion de l’exposition permettent non seulement de renforcer la posture de sécurité, mais aussi d’améliorer l’efficacité globale de l’entreprise — un atout stratégique pour les équipes en charge de la cybersécurité.