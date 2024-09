La gamme de lecteurs HID Signo évolue

septembre 2024 par Marc Jacob

Les derniers modèles Signo comprennent :

• Les lecteurs Signo disponibles en blanc - offrent un aspect minimaliste et moderne, permettant aux architectes, aux concepteurs et à tous ceux qui cherchent à intégrer leurs lecteurs de contrôle d’accès dans de nouveaux environnements avec une esthétique claire et neutre.

• Les lecteurs à clavier manuel Signo constituent une option fiable et performante pour les environnements difficiles, idéale pour les cas d’utilisation où les conditions climatiques froides et humides nécessitent des mains gantées ou lorsque les utilisateurs peuvent avoir une faible visibilité. Ils constituent également une option lorsqu’il existe une préférence ou une spécification pour un dispositif mécanique traditionnel.

• Signo Express - concentre les capacités essentielles de la gamme Signo pour offrir une solution simplifiée et rentable de contrôle d’accès physique sécurisé.

Les lecteurs HID Signo se caractérisent par un design élégant et haut de gamme et offrent des fonctions innovantes pour contribuer à la sécurité des organisations, notamment :

– Polyvalence de haut niveau - Prise en charge de la plus large gamme de technologies d’identification, y compris HID Mobile Access via le Bluetooth natif et la communication en champ proche (NFC). Il est également doté de la fonction ECP (Enhanced Contactless Polling) d’Apple pour prendre en charge les informations d’identification dans l’Apple Wallet, ainsi que les informations d’identification mobiles dans Google Wallet.

– Performances accrues - Stockage sécurisé et fonction de détection de surface qui permet au lecteur de se recalibrer automatiquement et d’optimiser la portée de lecture.

– Connecté à l’avenir - Prise en charge immédiate du protocole OSDP (Open Supervised Device Protocol) pour une communication bidirectionnelle sécurisée. Chaque lecteur est également conçu pour être connecté et géré à distance sans « sneakernet » ou nécessité d’être touché physiquement.