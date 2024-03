La France reste vulnérable aux cyberattaques malgré une législation stricte - KnowBe4 dévoile son Rapport sur la Culture de Sécurité 2024

mars 2024 par KnowBe4

KnowBe4 annonce la publication de son Rapport sur la Culture de Sécurité 2024. Ce rapport analyse l’impact réel des mesures de sécurité sur les organisations et la manière dont les individus agissent et se sentent au travail. Segmenté en versions globales et régionales pour l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud, l’Europe, l’Afrique, l’Asie et l’Océanie, le rapport prend en compte les nuances régionales, les comportements et les attitudes en matière de cybersécurité sur le lieu de travail.

Le rapport met en lumière les défis de sécurité auxquels la France est confrontée, notamment les cyberattaques massives qui ont touché le pays, comme celle survenue en février de cette année où les données de plus de 33 millions de personnes ont été volées, selon Euronews. Ces incidents soulignent l’importance de la formation en sécurité pour réduire la vulnérabilité aux attaques de phishing et d’ingénierie sociale. Dr Martin J. Kraemer de KnowBe4 souligne que "les fuites massives de données illustrent l’importance de sensibiliser et de permettre à une main-d’œuvre de prendre quotidiennement des décisions de sécurité judicieuses."

Les résultats de l’étude comparative menée par KnowBe4 en collaboration avec le King’s College London mettent en lumière la manière dont les personnes en France, au Royaume-Uni, en Allemagne et aux États-Unis consomment, partagent et communiquent sur les informations en matière de cybersécurité. L’étude a porté sur environ 300 réponses de chaque pays, avec un équilibre entre les sexes et une répartition d’âge moyenne variant entre 31 et 41 ans.

En France, environ 90% des répondants ont déclaré consommer des informations en cybersécurité, bien que cela se fasse à un rythme légèrement inférieur à celui d’autres pays. Les sources d’information les plus courantes comprennent les sites Web (29%), les réseaux sociaux (22%) et le lieu de travail (12%). De plus, 38% des répondants français ont indiqué apprendre les incidents de sécurité lors de conversations en face à face, ce qui souligne l’importance des interactions sociales dans la diffusion de ces informations.

Malgré une consommation élevée d’informations en matière de cybersécurité, les Français sont moins susceptibles de recevoir une formation en sécurité au travail, avec seulement environ 39% des répondants déclarant en avoir bénéficié. En comparaison, 71% des répondants du Royaume-Uni ont signalé avoir reçu une formation similaire. Cela souligne le besoin pour les entreprises françaises de renforcer leurs initiatives de formation en matière de cybersécurité pour améliorer la posture de sécurité dans le pays.

Le rapport révèle également que les Français ont tendance à partager des informations sur la cybersécurité principalement en raison de leur pertinence pour les personnes concernées et des nouvelles à fort impact. Cependant, contrairement aux États-Unis, où les conjoints et partenaires sont les destinataires les plus fréquents de ces informations, les Français partagent davantage ces informations avec leurs amis et leur famille.

Dr. Martin J. Kraemer, défenseur de la sensibilisation à la sécurité chez KnowBe4, a commenté : "Bien qu’il existe une tendance notable à la hausse de la sensibilisation à la sécurité dans les secteurs les plus numérisés de la France, la compréhension et la mise en œuvre de la culture de sécurité diffèrent considérablement selon les industries. Il est cependant évident que de nombreuses organisations sont encore en retard dans l’établissement d’une culture de sécurité proactive."