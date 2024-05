La Fondation Eclipse et le groupe de travail Adoptium annoncent la dernière version Java SE Open Source d’Eclipse Temurin

mai 2024 par Marc Jacob

La Fondation Eclipse, une fondation open source, annonce en collaboration avec le groupe de travail Adoptium la dernière version du runtime Java SE d’Eclipse Temurin. Cette version historique prend en charge 54 combinaisons version/plate-forme et cinq versions majeures d’OpenJDK, soulignant l’engagement d’Adoptium envers une gamme diversifiée et complète de versions prises en charge, couvrant Linux, Mac, Windows et diverses architectures matérielles, notamment x64, ARM et RISC-V.

« L’incroyable croissance d’Eclipse Temurin reflète une forte demande de la part des développeurs pour des environnements d’exécution Java open source sécurisés, de haute qualité et pilotés par la communauté », a déclaré Thabang Mashologu, vice-président de la communauté et de la sensibilisation de la Fondation Eclipse. « Les efforts du groupe de travail Adoptium ont joué un rôle déterminant dans la fourniture de binaires d’exécution gratuits et prêts pour l’entreprise et dans l’élargissement des cas d’utilisation potentiels du Java open source. Eclipse Temurin est l’une des premières distributions Java open source à prendre en charge RISC-V, introduisant de nouvelles opportunités pour Java dans l’IoT industriel et au-delà ».

Parallèlement à cette version, le groupe de travail a également partagé plusieurs mises à jour et développements importants relatifs à Eclipse Temurin :

● Croissance et adoption sans précédent : Eclipse Temurin est le moteur d’exécution Java SE open source qui connaît la croissance la plus rapide, dépassant actuellement 23 millions de téléchargements par mois et plus de 380 millions de téléchargements à ce jour. Un récent rapport indépendant (New Relic, State of the Java Ecosystem, avril 2024) confirme la dynamique de Temurin avec une croissance de 50 % d’une année à l’autre et représentant 18 % du marché Java en tant que deuxième fournisseur le plus populaire de JDK.

● Améliorations de la sécurité : Eclipse Temurin développe la distribution OpenJDK innove en matière de pratiques de sécurité de la chaîne d’approvisionnement logicielle. Les versions de plate-forme nominées sont vérifiées de manière indépendante et incluent une nomenclature logicielle complète. Le groupe de travail a récemment lancé une étude de cas qui met en évidence cet engagement.

● Prise en charge RISC-V : Eclipse Temurin prend désormais en charge les microprocesseurs RISC-V, élargissant ainsi ses applications aux technologies embarquées, à l’IoT, à l’apprentissage automatique, aux logiciels automobiles et au calcul haute performance.

Eclipse Temurin, une distribution open source Java SE basée sur OpenJDK, est disponible pour une large gamme de plates-formes et de versions Java SE. Il existe plusieurs options de support commercial disponibles pour Temurin, garantissant que les utilisateurs de Temurin peuvent bénéficier d’une couverture de support de niveau entreprise pour leurs charges de travail critiques utilisant Java. Les membres du groupe de travail Adoptium, notamment Azul Systems, IBM, Open Elements et Red Hat, offrent ce support.

Pour en savoir plus sur Eclipse Temurin ou sur le groupe de travail Adoptium, rejoignez-nous à l’événement Open Community for Java lors de l’Open Community Experience (OCX), une conférence transformatrice de développeurs open source prévue du 22 au 24 octobre 2024 à Mayence, en Allemagne. L’événement couvrira des sujets liés à Jakarta EE, Adoptium, MicroProfile et Java d’entreprise open source. Pour plus de détails sur le parrainage et la participation, visitez le site Web d’OCX. L’appel à propositions est désormais ouvert, avec une date limite d’inscription anticipée fixée au 31 mai 2024, pour ceux qui souhaitent soumettre une présentation à l’attention du comité de programme.

– Fin –

À propos du groupe de travail Adoptium : Le groupe de travail Adoptium promeut et prend en charge des environnements d’exécution sécurisés, de haute qualité et certifiés TCK et les technologies associées, soutenus par 84 contributeurs dédiés et 12 sociétés membres, dont des leaders de l’écosystème Java et des utilisateurs d’entreprise. Les membres stratégiques du groupe de travail Adoptium comprennent Alibaba Cloud, Azul Systems, Google, Huawei, Microsoft, Red Hat et Rivos. Adoptium Marketplace étend ce rôle de leadership et donne à encore plus d’organisations un moyen de distribuer leurs binaires. Si votre organisation souhaite participer au groupe de travail Adoptium, vous pouvez consulter la charte et l’accord de participation ou nous envoyer un e-mail à membership@eclipse.org. Les entreprises peuvent également participer en tant que sponsor ; les parties intéressées peuvent consulter l’accord de parrainage. L’adhésion et le parrainage contribuent à assurer la durabilité du groupe de travail Adoptium et des environnements d’exécution open source certifiés pour la communauté des développeurs.