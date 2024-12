La Fondation Eclipse dévoile les résultats de son enquête 2024 auprès des développeurs IoT et embarqués

décembre 2024 par La Fondation Eclipse

La Fondation Eclipse, l’une des plus grandes fondations de logiciels libres au monde, a annoncé les résultats de l’édition 2024 de son enquête « IoT & Embedded Developer Survey ». Réalisée en collaboration avec les groupes de travail Eclipse IoT, Sparkplug et Oniro, ainsi qu’avec le projet Eclipse ThreadX, cette 10e enquête annuelle reste un baromètre critique pour l’IoT et pour les les tendances de développement embarquées. Les résultats de cette année montrent des changements critiques dans la façon dont les développeurs exploitent les solutions open source pour leur applications IoT et embarquées, en mettant de plus en plus l’accent sur la durabilité, la qualité de vie et d’autres cas d’utilisation qui exigent des certifications de sécurité, comme les appareils électroménagers, l’automobile et les dispositifs médicaux.

« Les résultats de l’enquête IoT & Embedded Developer de 2024 soulignent le rôle remarquable que joue l’open source dans un paysage de plus en plus diversifié de l’IoT et de l’informatique embarquée », a déclaré Mike Milinkovich, Directeur Exécutif de la Fondation Eclipse. « De la domotique aux systèmes automobiles critiques pour la sécurité, les développeurs se tournent vers l’open source pour relever des défis complexes, stimuler l’innovation et promouvoir la durabilité dans un large éventail d’industries. »

Le rapport offre des informations précieuses recueillies auprès de 750 développeurs, architectes et décideurs mondiaux, présentant une vue complète des tendances qui façonnent l’IoT et l’industrie embarquée. Il plonge dans l’adoption des plateformes, les défis des développeurs, les industries cibles et les opportunités émergentes, reflétant la diversité et l’évolution croissante de l’IoT et de l’écosystème embarqué.

Principales constatations :

• La durabilité des Applications Valorise la Diversification de l’industrie : Alors que l’automatisation industrielle (34 %) et l’automobile (29 %) sont en tête, la croissance des activités concernant la gestion de l’énergie (29 %), la surveillance environnementale (23 %) et la santé (18 %) souligne un pivot vers des applications qui améliorent la durabilité et la qualité de vie.

• Préoccupations des développeurs : Connectivité et sécurité : La connectivité (48 %, contre 52 % en 2023) reste la préoccupation majeure des développeurs d’applications IoT et embarquées, la sécurité passant à 35 % (contre 33 %) en deuxième position. Les défis liés à l’analyse des données et au déploiement (tous deux à 24 %) soulignent également l’accent mis sur la fiabilité des communications, la sécurité des systèmes et l’efficacité de la mise en œuvre dans un écosystème IoT en pleine croissance.

• Les stratégies de sécurité évoluent : Les développeurs insistent sur la sécurité des communications (40 %), les mises à jour en direct (32 %) et le démarrage sécurisé (19 %) comme couches fondamentales de protection contre les menaces. L’analyse et la détection des anomalies, à 16 %, jouent un rôle secondaire par rapport aux préoccupations dominantes.

• Les certifications de sécurité favorisent l’adoption : Près de la moitié (47%) des développeurs privilégient les certifications de sûreté de fonctionnement telles que IEC 61508 et ISO 26262, en particulier dans le secteur automobile, médical et industriel. Cela reflète une demande croissante de solutions essentielles dans tous les systèmes embarqués critiques.

• Linux embarqué est en tête, tandis que ThreadX et Zephyr gagnent du terrain sur les périphériques avec contraintes : Linux (46%) et FreeRTOS (29%) sont en tête du classement, mais l’expansion de Zephyr (21%) et de ThreadX (13%) indique un intérêt croissant pour les options RTOS critiques pour la performance et la sécurité.

• Protocoles IoT industriels : MQTT est chef de file, et des nouveaux protocoles émergent : MQTT est en tête en qualité de protocole de communication IIoT, préféré avec 56 % d’adoption, soit une augmentation de 7 % par rapport à 2023. Les protocoles émergents comme Eclipse Zenoh ont gagné du terrain, passant à 4,29% (contre 1,79%), signalant un intérêt croissant pour les technologies de communication innovantes.

• L’engagement Open Source est en plein essor : L’adoption des technologies open source reste robuste, 75 % des développeurs utilisant activement ces technologies en 2024, contre 63 % en 2023. Les développeurs qui jouent le rôle de committer étaient 24% en 2024. Cette participation active témoigne de l’engagement collectif à faire progresser la technologie grâce à des modèles de développement ouverts, transparents et collaboratifs.

Stimuler l’innovation dans l’industrie

L’enquête souligne le recours croissant aux technologies open source pour répondre aux exigences de plus en plus avancées en matière de sécurité, de certifications de sécurité et de connectivité. Qu’il s’agisse de relever les défis environnementaux ou de renforcer la sécurité automobile, les développeurs s’appuient sur des outils open source pour stimuler l’innovation et évoluer efficacement.

Le rapport complet 2024 IoT & Embedded Developer Survey offre des informations détaillées sur les défis, l’adoption des plateformes, les priorités des développeurs et les tendances concrètes qui façonnent l’écosystème IoT.