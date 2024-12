la FnTC annonce la création d’un groupe de travail "Intelligence artificielle de confiance"

décembre 2024 par Marc Jacob

Face à la montée en puissance de l’IA dans de nombreux secteurs, il est essentiel de garantir un usage éthique, sûr et transparent des technologies. Une intelligence artificielle de confiance repose sur des cadres clairs qui assurent la protection des données, le respect des droits fondamentaux et la responsabilité des acteurs impliqués. Enfin, la création d’un environnement de confiance permettra de renforcer l’adhésion des utilisateurs et d’encourager l’innovation.

Ce cercle de réflexion vise à répondre aux enjeux éthiques, juridiques et techniques liés à l’IA dans un cadre de confiance.

La première session de ce groupe de travail se tiendra le lundi 15 janvier 2024 à 14h30 au sein du Conseil national des greffiers de tribunaux de commerce (CNGTC) au 5, impasse Gomboust, 75001 Paris.

Programme de la réunion :

• Définir les cadres éthique et juridique d’une intelligence artificielle de confiance.

• Explorer les usages concrets de l’IA dans un cadre de confiance.

Objectifs du groupe de travail :

• À court terme : Publier un avis d’expert sur les bonnes pratiques en matière d’intelligence artificielle avant la fin du premier semestre 2025.

• À moyen terme : Étudier la possibilité de créer un label dédié à l’intelligence artificielle de confiance.

Ce groupe de travail réunit des acteurs clés du numérique et de l’IA, avec pour ambition de proposer des solutions concrètes afin de renforcer la sécurité, la transparence et l’éthique des systèmes d’intelligence artificielle.