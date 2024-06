La deeptech Cosmian déploie sa technologie de chiffrement pour Gmail.

juin 2024 par Marc Jacob

Avec son KMS (Key Management System), Cosmian s’attaque cette fois à la protection des messages échangés sur Gmail - qui constituent naturellement un vivier de données extrêmement sensibles. Sur Gmail, avec Cosmian, il est désormais possible de chiffrer les courriels, très simplement sans même altérer l’expérience utilisateur.

De plus, en exploitant les capacités de chiffrement côté client (CSE) de Google, la solution garantit la sécurité des échanges de mails entre les utilisateurs et les non-utilisateurs de Gmail, en préservant la confidentialité grâce aux normes S/MIME. De fait, le protocole S/MIME étant déjà disponible "out of the box" avec Outlook et Apple Mail, il n’y a aucune dépendance à Cosmian (soit aucune nécessité d’acquérir une licence) ou autre interface à manager pour les utilisateurs externes de la société équipée de la solution.

Enfin, grâce à l’intégration forte du KMS Cosmian aux APIs Google, toutes les étapes techniques sont réalisées en une fois, permettant ainsi de créer en masse des utilisateurs compatibles Gmail chiffré.