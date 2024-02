La CyberTech Filigran annonce une nouvelle levée de fonds de 15 millions

février 2024 par Marc Jacob

À peine 6 mois après un premier financement, la cybertech européenne Filigran, fondée en octobre 2022 par Samuel Hassine et Julien Richard, annonce une nouvelle levée de fonds de 15 millions d’euros. Filigran propose une gamme de solutions de cybersécurité open source couvrant la gestion du renseignement sur les menaces (Threat Intelligence), la simulation d’attaques (Breach & Attack Simulation) et le management des risques cyber. Les solutions Filigran sont déjà utilisées par plus de 4 200 organisations à travers le monde.

Ce deuxième tour de table démontre le succès de son approche open source et ouverte de la gestion du renseignement sur les menaces cyber et de leur anticipation. Cette levée de fonds a été principalement réalisée auprès de la société mondiale de capital-risque Accel, qui a déjà contribué au développement rapide de prestigieuses sociétés telles que Slack, Meta et Vinted, ainsi que CrowdStrike et 1Password dans la cybersécurité. Aux côtés d’Accel, les investisseurs historiques Moonfire Ventures et Motier Ventures ont choisi de renouveler leur confiance et complètent cette levée.

Cette Série A permettra à Filigran d’accélérer son développement et la commercialisation de ses solutions XTM (eXtended Threat Management) selon 3 axes. Le premier axe est son expansion à l’international. Filigran prévoit ainsi d’ouvrir deux nouvelles implantations : une filiale aux Etats-Unis et une deuxième en Australie. Les équipes sur place auront pour mission de développer de nouveaux partenariats stratégiques, d’accélérer l’adoption de ces solutions par les entreprises en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique, sans oublier un support de proximité avec des interlocuteurs locaux.

Filigran continuera également à étendre son portfolio de solutions XTM (Filigran eXtended Threat Management), aujourd’hui constitué de :

• OpenCTI, une plateforme de gestion de la connaissance sur les menaces (Threat Intelligence), conçue pour aider les équipes de cybersécurité à organiser, stocker et opérationnaliser les informations sur les menaces, qu’elles soient de nature technique, opérationnelle ou stratégique.

• OpenBAS, une plateforme de simulation d’attaques et de menaces (évolution d’OpenEx), créée pour être en mesure d’utiliser les connaissances sur les cybermenaces d’OpenCTI et les transformer en simulations d’attaques, en stress tests et en exercices de gestion de crise cyber afin d’établir une vision consolidée des écarts potentiels de la posture de cybersécurité d’une entreprise.

Cette gamme sera très prochainement enrichie par une troisième solution XTM dont la construction doit démarrer cette année.

Troisième axe de son développement, Filigran utilisera ce financement pour mettre en place et développer des équipes dédiées à l’Intelligence Artificielle et à l’exploitation des données, qui viendront renforcer les équipes existantes et enrichir les solutions XTM.

Créée en octobre 2022, Filigran compte aujourd’hui plus de 40 employés répartis dans toute la France et vise un effectif de 70 personnes à la fin de l’année 2024. Filigran compte déjà parmi ses clients des entreprises majeures d’envergure mondiale telles que Marriott, Thales, Hermès, Airbus, Novartis, Bouygues Telecom, ainsi que de nombreuses organisations du secteur public telles que la Commission européenne, l’ENISA, l’ANSSI, le Ministère de l’intérieur, le cyber command de l’Etat de New York ainsi que plusieurs agences fédérales américaines et australiennes. Filigran possède déjà un solide écosystème incluant plus d’une vingtaine de partenaires de renom tels que le Deloitte, Orange Cyberdefense, Deepwatch, Arctic Wolf, Atos, Wavestone et Intrinsec.

Filigran a été fondée 18 mois auparavant par Samuel Hassine et Julien Richard. Samuel Hassine, CEO, a plus de 15 ans d’expérience dans le domaine de la cybersécurité et la direction d’équipes. Pendant 4 ans à l’ANSSI, il a d’abord contribué à la gestion et à la planification des exercices nationaux de cyberdéfense avant de piloter pendant 2 ans le bureau Analyse de la Menace et des Risques. Julien Richard, CTO, bénéficie quant à lui de plus de 20 ans d’expérience dans la direction de produits et l’animation d’équipes de recherche et développement. Il a managé plusieurs projets de logiciels dans les domaines du big data et de l’intelligence artificielle.