La cybersécurité : un levier à ne pas négliger pour réussir sa transformation numérique

octobre 2024 par Signaturit Group

Il existe pourtant un décalage persistant entre l’optimisme des dirigeants et la vision plus prudente des Responsables des Systèmes de Sécurité d’Information (RSSI). Alors que les dirigeants surestiment souvent leur niveau de protection vis-à-vis des menaces, les RSSI identifient des vulnérabilités critiques, notamment avec l’essor des environnements cloud et la montée des cybermenaces.

Ce fossé entre la perception stratégique des dirigeants et la réalité opérationnelle des RSSI peut exposer les entreprises à des risques plus ou moins importants. D’autant plus que près d’une entreprise française sur 10 ne forme pas ses employés à la sécurité numérique[1]. Pour combler cela, il est indispensable d’adopter une approche proactive et intégrée de la cybersécurité dès le début des projets de transformation numérique. En sécurisant les infrastructures et en anticipant les menaces, les entreprises peuvent non seulement protéger leurs actifs, mais aussi garantir la pérennité de leur transformation digitale.

Selon Samir Battin, RSSI chez Signaturit Group, les solutions de transactions numériques peuvent contribuer au succès de la transformation numérique des organisations, et ce, de manière entièrement sécurisée.

« Il est important que les organisations considèrent les enjeux de cybersécurité comme étant stratégiques et essentiels, plutôt que comme une contrainte. Avoir cette vision permet non seulement de sécuriser l’ensemble des opérations, mais aussi de créer un climat de confiance pour favoriser la croissance.

Les entreprises se doivent de faire le maximum pour protéger les données de leurs collaborateurs, mais aussi celles de leurs clients, partenaires et utilisateurs.

En tant que Prestataire de Service de Confiance leader en Europe, Signaturit Group garantit au quotidien des offres personnalisées à des clients, qu’ils soient de grands groupes ou TPME afin de les accompagner dans la gestion de transactions sécurisées et leur offrir une expérience client optimisée et sereine. Nos solutions garantissent une pleine protection grâce à une identification formelle des signataires, et grâce à des communications certifiées conformes. »

[1] Étude Transformation Digitale par Kantar pour Signaturit Group (2024)