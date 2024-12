La cybersécurité : pilier d’une société durable

décembre 2024 par Dr. Gohar Sargsyan, Responsable du développement durable, TCS Europe

De nombreux enjeux majeurs ont été discutés pendant les Assises et tout ce mois d’octobre consacré à la cybersécurité : l’importance d’une collaboration renforcée entre les secteurs public et privé face aux cybermenaces globales ; les défis liés à la mise en œuvre des réglementations européennes comme la NIS2 et le Cyber Resilience Act ; ou encore la nécessité de sécuriser les infrastructures critiques, un point crucial dans un contexte de menaces stratégiques et systémiques croissantes.

Rappelons effectivement que pour chaque institution, organisation, ainsi que chaque individu, la cybersécurité protège non seulement les données, mais participe à la résilience de nos sociétés.

Souvent sous-estimée dans le contexte du développement durable, une cyberattaque sur une infrastructure critique peut avoir des conséquences environnementales comparables à une marée noire. Les technologies essentielles à la lutte contre le changement climatique, comme l’Internet des objets (IoT) et les infrastructures critiques, dépendent fortement de la cybersécurité. De la production d’énergies renouvelables aux réseaux intelligents, leur intégrité repose sur des défenses cybernétiques solides. Ainsi, la cybersécurité est bien plus qu’un simple complément à la « durabilité » ; elle en est l’épine dorsale.

Dans les faits récents, la fréquence des attaques sur des infrastructures critiques démontrent l’urgence d’intégrer des mesures de sécurité robustes afin de protéger la viabilité des organisations et de la société. Ces attaques sont particulièrement préoccupantes en raison de leurs conséquences massives et interconnectées. L’attaque contre le hub pétrolier Amsterdam-Rotterdam-Anvers (ARA) en 2022 reste gravée dans les mémoires avec un risque d’impacts sociétaux et économiques en cascade à travers l’Europe. Cette attaque a perturbé les opérations dans les principaux hubs de raffinage de pétrole en Europe, affectant le chargement et le déchargement des cargaisons de produits raffinés en pleine crise énergétique continentale. De l’autre côté de l’Atlantique, l’attaque par ransomware du Colonial Pipeline en 2021 a fortement perturbé la chaîne d’approvisionnement en carburant aux États-Unis, obligeant l’organisation à payer une rançon de 4,4 millions de dollars pour rétablir les opérations.

Tout comme la résilience physique est essentielle pour résister aux catastrophes naturelles, la résilience cybernétique est cruciale pour protéger les systèmes durables contre les menaces numériques. La Commission européenne soutient cette vision en finançant des programmes de recherche et d’innovation pour renforcer la cybersécurité au service du développement durable et de la résilience des sociétés, avec un investissement de 214 millions d’euros en 2024. Et bien plus, les entreprises doivent intégrer des mesures de sécurité robustes dans leurs stratégies de RSE pour garantir des systèmes innovants, sécurisés et résilients. En renforçant la confiance et la sécurité nationale, la cybersécurité pave la voie vers un avenir plus stable et prospère pour tous.