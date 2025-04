La cybersécurité freine le déploiement IOT de 9 entreprises sur 10

avril 2025 par Kaleido Intelligence et le groupe Wireless Logic

• 88 % attendent de leurs fournisseurs de connectivité qu’ils proposent des outils de surveillance du trafic des appareils.

• 48 % citent la sécurité des devices et des environnements comme l’un des cinq principaux défis au moment de déployer à plus grande échelle.

• 47 % des utilisateurs actuels de l’IoT cellulaire attendent de leurs fournisseurs des services de détection et d’atténuation des menaces réseau.

• 45 %, eux aussi utilisateurs, espèrent une intégration et une authentification fluide entre les équipements et le cloud, ce qui en fait les deuxième et quatrième services à valeur ajoutée les plus sélectionnés.

« Le nombre et le type de cyberattaques visant l’IoT augmentent constamment, et les entreprises doivent se prémunir contre les failles de sécurité et les conséquences opérationnelles, financières et réputationnelles qui en découlent », déclare Iain Davidson, Senior Product Manager chez Wireless Logic. « À mesure que les entreprises intègrent davantage d’équipements connectés dans leurs opérations, la sécurité devient une priorité absolue. Dans les déploiements IoT, elles ne se contentent plus d’une simple fourniture de connectivité : elles attendent de leurs partenaires des services à valeur ajoutée, tels qu’une sécurité et confidentialité de bout en bout, la détection des anomalies et des menaces réseau, ainsi qu’une gestion robuste des identités des appareils (ex. IoT SAFE) pour sécuriser leurs investissements. »

Le rapport souligne également le rôle de la technologie eSIM dans le renforcement de la sécurité IoT. Parmi les entreprises ayant adopté l’IoT cellulaire, 50 % ont choisi l’eSIM comme source de confiance en matière de sécurité, dans le cadre de leurs objectifs plus larges de développement de services.

« La sécurité IoT n’est pas optionnelle, elle est fondamentale », poursuit Davidson. « On ne peut pas être partiellement sécurisé ou partiellement fiable. Les gouvernements et les entreprises exigent désormais une haute disponibilité et une cyber-résilience accrue, ce qui impose des attentes élevées aux fournisseurs IoT, aux fabricants d’équipements, aux prestataires de solutions et aux entreprises elles-mêmes. Même les organisations qui appliquent les meilleures pratiques doivent continuellement maintenir des mesures défensives et proactives pour atténuer les risques à tous les niveaux : flotte d’appareils IoT, réseaux de communication et couches de données et d’applications. »