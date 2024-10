La CSB.school lance ses CSB.Talks

octobre 2024 par Marc Jacob

Pour preuve, le 30 septembre dernier, pour leur premier rendez-vous de la saison, les CSB.Talks ont accueilli Stéphane Nappo, figure emblématique de la cybersécurité, pour une conférence exceptionnelle sur le thème : « Cybersecurity Leader of the Future ». Reconnu internationalement pour ses contributions dans le domaine, Stéphane Nappo a notamment été nommé Global CISO de l’année en 2018.

Les CSB.Talks ont d’abord été pensés pour permettre aux professionnels et aux étudiants de mieux comprendre les évolutions rapides du domaine de la cybersécurité.

L’organisation de ce cycle de conférences illustre parfaitement l’engagement de CSB.school à offrir à ses étudiants une formation qui dépasse les simples aspects théoriques. En permettant une interaction directe entre les apprenants et les leaders du secteur, ces rencontres favorisent la montée en compétences et la compréhension des enjeux réels auxquels les organisations sont confrontées.

Particulièrement ambitieux, le programme de l’édition 2024-2025 devrait permettre d’aborder d’autres thématiques majeures ces prochains mois, parmi lesquelles les défis de l’IA et de la cybersécurité ou encore les enjeux du RSSI lors de sa prise de poste avec les participations attendues de Thiébaut Meyer (Director, Office of the CISO, Google Cloud) et de Geoffrey Agi (IT & Security chez Agicap).