La Croix Rouge française fait confiance à Cohesity

avril 2024 par Marc Jacob

Cohesity accompagne la Croix Rouge française dans la migration, la sauvegarde et la protection de ses données depuis bientôt deux ans, avec à la clé, une performance accrue pour l’ensemble du système et des applications ; des fenêtres de sauvegarde respectées ; et une meilleure gestion de la charge de travail pour l’équipe SI.

En 2019, sous l’impulsion d’Yves Couturier, responsable de la Production du Système d’Information, la Croix-Rouge française a entrepris avec l’aide de Cohesity une modernisation de ses systèmes et processus de stockage pour améliorer sa gestion des données. Avec plus de 66 000 bénévoles et 16 000 employés, réunis autour de 30 métiers dédiés à l’aide aux personnes, l’organisation gère ainsi plus de 120 Teraoctets de données, incluant les données personnelles des bénéficiaires (dossiers médicaux partagés, données de soins à domicile, services infirmiers, portage de repas), ainsi que ses données de gestion opérationnelle (urgentistes, ambulanciers), et administrative (Paye, ERP, et Business Intelligence) des différents services qu’elle opère.

Pour Yves Couturier « Nous avions deux impératifs concernant la gestion de la sauvegarde des données : qu’elle soit la plus flexible, automatisée et fiable possible ; et que la dépense soit prévisible dans un contexte d’accroissement du volume de données. Cohesity proposait la seule solution Next Gen capable de répondre à ces deux impératifs. »

Aujourd’hui, les solutions Dataprotect et DataCloud ont été déployées, avec l’accompagnement sur site de Skill Partner, un intégrateur français des solutions Cohesity, pour permettre de chiffrer, stocker et protéger l’ensemble des flux et toutes les données transmises depuis les différentes applications utilisées par les personnels soignants, administrateurs et urgentistes. L’opération de sauvegarde, qui protège l’ensemble de la pile, du serveur Bare metal jusqu’aux fichiers en passant par les applicatifs, présente un taux de réussite de 100 % et le système est autonome dans 95 % des cas.

Opérant en environnement cloud et sur site, Olivier Geremy, responsable du pôle Sécurité Architecture Stratégie (SAS) au sein de la Croix Rouge française, précise que « notre objectif à terme, est de gérer nos opérations le plus possible via le cloud, et la souplesse de l’architecture et la sécurisation des données Cohesity nous permettent de nous projeter d’autant plus sereinement dans la poursuite de cette collaboration. »

Avec des temps de sauvegarde drastiquement réduits, l’équipe peut se concentrer sur d’autres projets à plus forte valeur ajoutée, au service de ses différents publics, partenaires étatiques, départementaux, européens, investisseurs privés et tous les individus à qui la Croix-Rouge française apporte une aide au quotidien ou ponctuellement.

« Les organisations sont confrontées à d’importants défis en matière de gestion et de sécurisation de leur patrimoine de données dans le cloud et sur site, les ransomwares et le vol de données étant leur principale préoccupation », explique Olivier Savornin, vice-président des ventes pour la région EMEA chez Cohesity. « Nous sommes fiers de pouvoir aider à protéger les données et les systèmes de la Croix-Rouge française grâce à notre plateforme de gestion et de sécurisation des données pilotée par l’intelligence artificielle. »