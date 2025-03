La Commission européenne choisit WE BUILD pour un projet pilote de portefeuille d’identité numérique à grande échelle

mars 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Signicat annonce sa participation au consortium WE BUILD (Wallet Ecosystem for Business & Payment Use cases, Identification, Legal person representation, and Data sharing). La Commission européenne a sélectionné cette initiative pour la deuxième série de projets pilotes à grande échelle visant à déployer le portefeuille d’identité numérique de l’UE.

Le consortium WE BUILD, qui comprend près de 200 partenaires des secteurs public et privé, dont 13 registres du commerce européens, a pour objectif d’améliorer l’identité numérique et le partage des données pour les entreprises et les paiements dans toute l’Europe. Reconnue par la Commission européenne pour sa solide stratégie de mise en œuvre et son impact potentiel, cette initiative devrait révolutionner la manière dont les entreprises interagissent au sein de l’économie numérique de l’UE. En s’appuyant sur le portefeuille d’identité numérique de l’UE, le projet facilitera également les interactions transparentes entre les entreprises et les administrations publiques, rendant les transactions commerciales transfrontalières plus efficaces et plus sûres.

Cette initiative s’inscrit dans la vision de la Commission européenne en matière de transformation numérique des entreprises, telle qu’elle a été exposée par Ursula von der Leyen dans le « Compas de compétitivité de l’UE 2025 », le 29 janvier 2025 : « S’appuyant sur le cadre eIDAS de l’UE, le portefeuille d’entreprise européen sera la pierre angulaire de la simplicité et de la numérisation des affaires dans l’UE, offrant aux entreprises un environnement transparent pour interagir avec toutes les administrations publiques. »

Le rôle de Signicat dans WE BUILD

En tant que contributeur clé du consortium WE BUILD, Signicat apporte sa vaste expérience en matière de solutions d’identité numérique et de projets pilotes à grande échelle tels que EWC et NOBID. Le rôle de Signicat se concentre sur l’intégration de l’écosystème EUDI Wallet pour permettre une identité organisationnelle sécurisée et des portefeuilles d’entreprise.

En facilitant la vérification des informations d’identification des entreprises et en délivrant des attestations à n’importe quel portefeuille en Europe, Signicat renforce la confiance et l’efficacité des transactions numériques interentreprises. Cette contribution est essentielle pour permettre des interactions sécurisées, transparentes et conformes entre les entreprises, les institutions financières et les organismes de réglementation.

Cette contribution est essentielle pour permettre des interactions sécurisées, transparentes et conformes entre les entreprises, les institutions financières et les organismes de réglementation.

Le rôle de WE BUILD et ses principaux objectifs

Le consortium WE BUILD se consacre au déploiement de 13 cas d’utilisation à fort impact afin de développer des solutions prêtes à la production pour le portefeuille d’identité numérique de l’UE. Il s’agit notamment de rationaliser les interactions B2B, B2G et B2C et d’améliorer les processus essentiels tels que « Know Your Customer/Business/Supplier/Employee » (KYx). Grâce à ces initiatives, WE BUILD vise à renforcer l’économie numérique européenne et à offrir des avantages tangibles aux entreprises et aux consommateurs.

En outre, le consortium s’appuiera sur les enseignements tirés des programmes pilotes précédents pour affiner la représentation juridique, les droits des signataires et les attestations de l’Ultimate Beneficial Owner (UBO). Ces avancées permettront d’améliorer les transactions transfrontalières, de réduire les coûts et d’automatiser les processus commerciaux essentiels, plaçant ainsi l’Europe à l’avant-garde de l’innovation mondiale en matière d’identité numérique.

Contexte et chiffres clés

WE BUILD compte près de 200 participants, dont 99 bénéficiaires et 74 partenaires associés, couvrant 27 pays. Le consortium comprend 20 fournisseurs de portefeuilles, 13 fournisseurs de registres commerciaux, 20 parties utilisatrices, 30 fournisseurs de services de confiance qualifiés (QTSP), 25 fournisseurs d’identité publique (PID) et 25 agences publiques. Avec un budget total d’environ 25 millions d’euros, WE BUILD est bien placé pour produire des résultats significatifs.

Dirigée par le ministère des Affaires économiques (Pays-Bas), KVK (Pays-Bas) et Bolagsverket (Suède), l’initiative WE BUILD devrait débuter en septembre 2025 et durer 24 mois. La finalisation de la convention de subvention est attendue pour avril 2025, et d’ici décembre 2026, les États membres de l’UE doivent fournir des portefeuilles EUDI et des PID en vertu du règlement eIDAS. D’ici décembre 2027, les industries réglementées devront accepter les wallets EUDI pour l’authentification forte du client (SCA).