La CNSA choisit Suadeo pour l’accompagner dans sa transformation numérique

janvier 2025 par Valentin Jangwa, Global Security Mag

Suadeo lui permet aujourd’hui de centraliser, exploiter et partager les informations, tout garantissant leur sécurisation et une meilleure accessibilité pour les usagers. Plusieurs applications ont été paramétrées à partir de la plateforme de Suadeo, au profit des différentes Directions Métiers de la CNSA et de ses usagers, les personnes âgées et dépendantes et/ou en situation de handicap.

Selon les dernières estimations, le nombre de personnes âgées de 60 ans et plus devrait atteindre 24 millions d’ici 2060, avec une part croissante de personnes confrontées à des situations de dépendance. Dans ce contexte, la CNSA, établissement public français créé en 2004, joue un rôle essentiel en finançant et en gérant les politiques d’autonomie pour les personnes âgées et celles en situation de handicap. Selon les derniers bilans, la branche Autonomie de la Sécurité Sociale soutient 1,5 million de personnes âgées en perte d’autonomie, 500 000 personnes en situation de handicap et finance 1 000 établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESMS) à hauteur de 38 milliards d’euros.

Suadeo choisi parmi 15 éditeurs

Face à l’augmentation continue du nombre de bénéficiaires et au volume de données croissant, la CNSA a engagé un vaste projet de modernisation de ses systèmes d’information, visant à améliorer le pilotage de ses activités ainsi que la gestion des données et des ressources.

Pour ce faire, la CNSA a évalué une quinzaine d’éditeurs de solutions BI selon 4 critères :

Capacité de développement d’un système d’information soutenant la qualité de service et d’accès aux droits

Aptitude à renforcer la connaissance et le pilotage par la donnée de la branche autonomie

Faculté à transformer le cœur du système d’information pour une architecture modernisée et sécurisée, et répondant aux normes d’accessibilité.

Garantie de souveraineté dans l’hébergement des données sensibles et habilitation HDS

« Depuis 2020, on a travaillé à identifier les outils de DataViz, des outils d’analyse de données, de plateforme Data qui pourraient nous aider à bon escient de mieux tirer parti des données qu’on a accumulé pendant toutes ces années. organisé une série de benchmarks pour prendre des choix technologiques », explique Macaire Lawin, DSI/CIO de la CNSA, lors du salon Big Data & AI Paris 2024.

Après plusieurs phases de tests (POC), Suadeo, éditeur de logiciel spécialisé dans la manipulation et l’exploitation des données métiers, a été retenu pour sa capacité à :

couvrir tout le cycle de vie de la donnée, y compris la couche Infrastructure et servicielle,

paramétrer, à partir d’une seule plateforme, diverses interfaces de datavisualisation,

les rendre accessibles aux citoyens, en open data, tout en étant conforme à la norme RG4 en termes d’accessibilité,

délivrer différentes plateformes en parallèle et dans un délai restreint,

fiabiliser les données et sécuriser leur usage tout au long de leur cycle de vie,

adapter les interfaces au design system de la CNSA pour une intégration transparente dans les SI existants,

le tout, à partir d’une seule et uniquement plateforme de services data.

Suadeo Self Data Services® assure ainsi la gestion complète des traitements de données, de l’extraction à la diffusion, et facilite l’usage via une plateforme intuitive, tout en éliminant les risques associés à l’utilisation de plusieurs outils BI.

« Suadeo est un produit français, et sa plateforme, entièrement hébergée en France, garantit la souveraineté numérique de nos données. Elle nous permet non seulement de sécuriser les données sensibles, mais aussi d’assurer un niveau d’accessibilité élevé pour tous les utilisateurs. » ajoute Macaire LAWIN. « Suadeo a un produit global qui couvre le cycle de vie complet d’une plateforme data, y compris la couche infrastructure et servicielle. C’est une proposition de bout en bout pour répondre globalement aux enjeux, sans devoir segmenter les étapes. »

La CNSA simplifie le pilotage de son activité grâce à Suadeo

En seulement quatre mois, Suadeo a pu délivrer 3 solutions pour la CNSA :

Des solutions de reporting financier en Dataviz qui permettent de suivre et optimiser la situation financière des activités régionales et nationales. Ce système offre aux utilisateurs une vue consolidée et personnalisée facilitant la prise de décision sur la répartition des ressources budgétaires.

Un baromètre de satisfaction en open data a été mis en place pour publier chaque trimestre des indicateurs sur l’activité des Maisons départementales pour les Personnes Handicapées (MDPH) et la satisfaction des bénéficiaires. Cette interface est accessible à tous en ligne et est conçue pour être conforme aux normes d’accessibilité, pour les personnes en situation de handicap.

Un calculateur de forfaits d’indemnisation qui garantit des remboursements justes et personnalisés, en traitant des millions de lignes de données et en anonymisant les informations des structures de santé et des usagers. Le traitement est rapide, sécurisé et les résultats sont facilement interprétables, assurant ainsi un processus de prise en charge plus efficace et plus fiable.

Grâce à la solution Suadeo, la CNSA a modernisé ses processus, sécurisé ses données et amélioré l’accessibilité des informations pour les usagers, tout en soutenant son engagement pour la transparence et l’innovation française dans le secteur médico-social.

« Suadeo est engagé depuis plus de 20 ans auprès des administrations et depuis toujours, il lui tient à cœur de faciliter le traitement des données de santé et de concevoir des applications innovantes au service des Métiers et in fine, des bénéficiaires. Suadeo place l’éthique et les projets d’intérêt public au cœur de sa stratégie de développement. Il était alors crucial pour nous de remplir l’ensemble du cahier des charges de la CNSA et d’aller même plus loin pour lui proposer des solutions adaptatives répondants à ses besoins actuels comme futurs. » conclut Azzeddine Bendjebbour, Président Fondateur Suadeo.