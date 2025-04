La CNIL publie sa stratégie européenne et internationale pour 2025-2028

avril 2025 par CNIL

La stratégie européenne et internationale de la CNIL concernant la protection des données comporte trois axes prioritaires : fluidifier la coopération européenne, promouvoir des standards internationaux élevés de protection des données et consolider son réseau d’influence.

Un cadre renforcé pour une protection des données à l’échelle mondiale

En complément de son plan stratégique 2025-2028, la stratégie européenne et internationale de la CNIL vise à renforcer et coordonner son action notamment en prenant en compte les orientations du Comité européen de la protection des données (CEPD).

Elle permet de clarifier la position de la CNIL auprès des parties prenantes en Europe et dans le monde et de donner des orientations sur des sujets structurants à l’échelle européenne et internationale.

Dans un environnement numérique de plus en plus interconnecté, la circulation des données personnelles pose des défis majeurs, qu’il s’agisse des flux transfrontaliers ou du développement mondial des technologies. Face à ces enjeux, la CNIL estime qu’il est d’autant plus important et légitime aujourd’hui de défendre un haut niveau de protection des données personnelles en France, en Europe et dans le monde.

Trois axes prioritaires pour une action efficace

La stratégie européenne et internationale de la CNIL pour les prochaines années se décline en trois principaux axes :

AXE 1 – Fluidifier la coopération européenne pour renforcer la protection des données personnelles dans le nouvel environnement règlementaire européen du numérique

AXE 2 – Promouvoir des standards internationaux élevés de protection des données personnelles tout en accompagnant l’innovation et la circulation des données

AXE 3 – Consolider l’influence européenne et internationale de la CNIL en portant un modèle de protection des données personnelles centré sur l’équilibre entre innovation et protection des personnes.

A télécharger

[Stratégie européenne et internationale 2025-2028

[ PDF-310.21 Ko ]->https://www.cnil.fr/sites/cnil/files/2025-04/strategie_internationale_2025-2028.pdf]

Pour approfondir

IA, mineurs, cybersécurité, "IA, mineurs, cybersécurité, quotidien numérique : la CNIL publie son plan stratégique 2025-2028

La CNIL en Europe et dans le monde

Les instances internationales de protection de la vie privée

Textes de référence

Plan stratégique de la CNIL 2025-2028

Stratégie du CEPD 2024-2027