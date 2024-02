La CNIL approuve les « BCR sous-traitant » du groupe Tessi

février 2024 par Marc Jacob

Le 21 décembre 2023, la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) a approuvé les « BCR sous-traitant » du groupe Tessi.

Ces règles d’entreprise contraignantes permettent à Tessi d’encadrer les transferts intra-groupe de données en dehors de l’Union Européenne (UE), en s’appuyant sur un outil légal de conformité homogène et global à l’échelle du Groupe, dont le dispositif est prévu par l’article 47 du Règlement général sur la protection des données (RGPD).

Ces BCR fournissent ainsi des garanties appropriées pour le transfert des données à caractère personnel conformément au RGPD.

Pour le groupe Tessi, cette approbation par la CNIL est une reconnaissance supplémentaire de sa capacité à répondre aux attentes de ses clients en matière de traitement et de protection des données et de sa volonté d’amélioration continue.