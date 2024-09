La Chine appelle à la vigilance face aux cyberattaques taïwanaises

septembre 2024 par Benoit Grunemwald Expert en Cyber sécurité, ESET France

La Chine accuse un groupe de hackers taïwanais, "Anonymous 64", de cyberattaques visant à diffuser du contenu anti-chinois. Le ministère chinois de la Sécurité nationale appelle à signaler ces "sabotages".

Taïwan dément ces allégations, accusant à son tour la Chine de perturber la paix régionale par des cyberattaques et du harcèlement militaire.

Ce conflit s’inscrit dans un contexte de tensions croissantes entre la Chine, qui revendique la souveraineté sur Taïwan, et l’île gouvernée démocratiquement. Les deux parties s’accusent mutuellement de désinformation en ligne et de cyberattaques.

Benoit Grunemwald - Expert en Cybersécurité chez ESET France réagit