La certifciation "TCO Certified" est mise à jour

décembre 2024 par Marc Jacob

Avec la mise à jour de TCO Certified tous les acteurs de l’IT - achats, informatique, RSE, décideurs politiques - se voient renforcés dans leur capacité à soutenir le développement durable. Des critères plus stricts leur permettent de promouvoir de l’IT plus responsable sur le plan social et environnemental, en réduisant notamment l’impact climatique des équipements électroniques et en privilégiant des produits conçus de manière responsable et vérifiés par des experts indépendants.

Sören Enholm, PDG de TCO Development, l’organisation derrière TCO Certified, déclare : « Se focaliser uniquement sur la mesure de l’empreinte carbone des produits s’est avéré complexe et a détourné l’attention de l’objectif principal : parvenir à la réduire ». Il ajoute : « TCO Certified vise des progrès concrets. Au-delà de la réduction de l’empreinte carbone, les nouveaux critères de certification encouragent l’allongement de la durée de vie des produits et la réduction des déchets électroniques. Choisir des produits certifiés, c’est à la fois minimiser son impact environnemental, soutenir des chaînes d’approvisionnement plus éthiques et améliorer sa compétitivité. »

Face à notre dépendance croissante aux technologies et à l’urgence climatique, réduire les émissions sans entraver le progrès exige en continu une approche plus ingénieuse et innovante. C’est pourquoi TCO Certified se concentre sur quatre domaines clés : le climat, les substances chimiques, la circularité et la chaîne d’approvisionnement. Dans un contexte réglementaire de plus en plus strict, ces critères créent un pont entre des marques innovantes et des acheteurs engagés, offrant à ces derniers un levier puissant pour contribuer à un changement global.

Principales mises à jour des critères :

● Climat : La majorité des émissions de gaz à effet de serre des produits informatiques proviennent de leur phase de fabrication. TCO Certified s’appuie sur les empreintes carbone annuelles des produits pour souligner les avantages liés à la prolongation de la durée de vie des produits. Les nouveaux critères visent à prolonger la durée de vie des produits et à améliorer les processus de conception et de fabrication afin de réduire les émissions de scope 3.

● Substances : Alors que moins de 1% des 350 000 substances chimiques en utilisation ont été évaluées pour leurs risques, la gestion des substances présentes dans les produits informatiques et dans le cadre de leur fabrication est cruciale. C’est pour cette raison que la “Accepted Substance List” de TCO Certified a été lancée. Cette liste est à présent élargie avec davantage d’alternatives plus sûres, entre autres concernant les stabilisateurs pour câbles externes et ce, toujours dans l’optique de continuer à protéger la santé des travailleurs et de prévenir la pollution environnementale.

● Circularité : Avec un record de 62 millions de tonnes de déchets électroniques en 2022, et une projection à 82 millions d’ici 2030, il est crucial que les fabricants conçoivent des produits plus durables et favorisant l’économie circulaire. TCO Certified encourage cette transition en exigeant des périodes de garanties plus longues, une meilleure réparabilité des produits, un recyclage optimisé et un remplacement plus facile de leurs batteries. L’objectif : réduire les déchets électroniques, soutenir l’économie circulaire et permettre aux organisations de réaliser des économies à long terme.

● Chaîne d’approvisionnement : La lutte contre le changement climatique ne doit pas faire oublier les travailleurs de la chaîne d’approvisionnement, dont la subsistance dépend du secteur informatique. Malgré les lois existantes sur la protection des ouvriers, leurs applications demeurent insuffisantes ce qui laisse de nombreuses personnes vulnérables. Le système de TCO Certified pour la surveillance des chaînes d’approvisionnement a déjà permis d’améliorer les conditions de plus de 200.000 travailleurs. En élargissant ce système de surveillance active aux fabricants de panneaux/écrans d’affichage, il aura désormais un impact sur plus de 100 000 travailleurs supplémentaires, promouvant ainsi une fabrication plus sûre et plus responsable.

Encourager le changement par la responsabilisation

Les nouveaux critères de TCO Certified sont conçus pour permettre aux acheteurs de réduire activement l’impact socio-environnemental des technologies qu’ils achètent. En demandant des produits certifiés, chaque organisation envoie un signal fort au marché en faveur d’un IT plus durable et innovant, contribuant à une transformation positive du secteur informatique mondial. Vous trouverez plus d’informations sur les nouveaux critères ici.

TCO Certified est une certification mondiale dédiée à la durabilité des produits informatiques, aidant acheteurs et marques à faire des choix plus responsables. Mise à jour tous les trois ans, elle établit des critères rigoureux pour promouvoir la responsabilité sociale et environnementale à chaque étape du cycle de vie des produits. La conformité à ces critères est vérifiée par des évaluations indépendantes. TCO Certified se concentre sur les grands enjeux de la circularité, des substances chimiques, du climat et de la responsabilité dans les chaînes d’approvisionnement.

TCO Development est l’organisation à l’origine de TCO Certified.