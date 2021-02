la 4ème édition du salon AccesSecurity est reportée aux mercredi 1er et jeudi 2 décembre 2021.

février 2021 par Marc Jacob

Organisé tous les deux ans au Parc Chanot à Marseille, AccesSecurity, le salon euro-méditerranéen de la sécurité globale, est réservé aux professionnels de la sûreté, de la sécurité et de la cybersécurité.

Initialement prévu les 10 et 11 mars 2021, cet évènement 100% business a construit sa renommée sur la qualité de ses intervenants, la proximité qu’il offre entre visiteurs, acheteurs et exposants et les opportunités d’affaires qu’il génère. Il bénéficie du soutien d’une trentaine de partenaires de renom dont les pôles de compétitivité Safe, Mer et SCS.

Plus d’infos sur www.accessecurity.fr