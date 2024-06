L’Universités d’Été de la Cybersécurité et du Cloud de confiance - La filière se donne rendez-vous le 5 septembre

juin 2024 par Marc Jacob

Engagée dans une volonté de porter des synergies au sein de la filière, Hexatrust a souhaité, à l’instar des années précédentes, ouvrir cette journée en équipe de France. Ainsi, autour de Jean-Noël de GALZAIN, Président d’Hexatrust, se tiendront Michel VAN DEN BERGHE, Président du Campus Cyber, Vincent STRUBEL, Directeur général de l’ANSSI, Michel PAULIN, Préfigurateur du Comité stratégique de filière Solutions numériques de confiance, et Marc DARMON, Président du Comité stratégique de filière Industrie de sécurité.

À la suite de cette séquence inaugurale, les visiteurs pourront assister à deux plénières. La première aura pour sujet les enjeux liés à la protection des données stratégiques en Europe. Philippe MILTIN (CEO d’Outscale), Tariq KRIM (Cybernetica) et Arnaud MARTIN (Caisse des Dépôts), ont annoncé leur venue sur scène. La seconde concernera NIS 2. Elle sera l’occasion de revenir sur les enjeux et opportunités qui découlent de la directive qui va révolutionner l’approche de la cybersécurité en Europe. Florent KIRCHNER (Coordinateur national de la stratégie d’accélération en cybersécurité) et Mylène JAROSSAY (Présidente du CESIN et CISO Group LVMH) feront partie des intervenants.

4 tables-rondes rythmeront l’après-midi. Parmi les intervenants ayant déjà confirmé leur présence, Aurélien PALIX (DGE), Rayna STAMBOLIYSKA (“Digital EU Ambassador” de la Commission européenne), Christophe BOUILLON (Président de l’ANCT et de l’APVF), le Colonel Hervé PETRY (Commandant de l’Unité nationale Cyber), Jérôme NOTIN (Directeur général de Cybermalveillance.gouv.fr), Antoine TRILLARD (Président du COTER), Catherine MORIN-DESAILLY, (sénatrice), Léo QUENTIN (ARCEP).

Vous pouvez retrouver le programme à l’adresse suivante : https://uecc-hexatrust.com/programme.

En parallèle, au long de l’après-midi, les partenaires auront l’occasion de présenter leurs solutions innovantes en format pitch d’une quinzaine de minutes. Plus que jamais, les Universités d’Été de la Cybersécurité et du Cloud de confiance sont le lieu par excellence des opportunités business.

Pour Jean-Noël de GALZAIN, Président d’Hexatrust, “ces Universités d’Été sont l’occasion de nous retrouver pour dresser le bilan d’une année exigeante avec un engagement sans relâche d’Hexatrust et de ses adhérents pour être apporteurs de solutions en prévision de l’entrée en application de la directive NIS 2. Il s’agit toujours de permettre l’émergence de solutions nationales et européennes souveraines en matière de cybersécurité et de cloud, adaptées aux besoins des organisations et des entreprises en matière de résilience et de protection des données. En cette dixième édition des Universités d’Été, le patronage du secrétariat d’État chargé du Numérique nous honore et constitue une marque de reconnaissance de l’importance des sujets que nous défendons.”

Informations pratiques

Lieu : Station F, 5 Parvis Alain Turing, 75012 Paris.

Horaire : 8h30 - 18h.

Inscriptions visiteurs possibles jusqu’au 2 septembre.

Accréditations journalistes possibles jusqu’au 4 septembre inclus.

L’ensemble des informations sont disponibles sur le site officiel de l’événement (ici).

À propos d’Hexatrust

Fondé en 2013, HEXATRUST est le groupement d’entreprises innovantes, des leaders du cloud computing et de la cybersécurité. Les solutions labellisées Hexatrust répondent toutes à des exigences techniques de maturité et sont reconnues en Europe et à l’international par les plus grandes organisations et s’inscrivent dans des logiques de certification et de souveraineté. Les sociétés membres d’Hexatrust œuvrent ensemble pour promouvoir et construire la confiance dans le Cloud et l’excellence Cyber.

http://www.hexatrust.com/

À propos des UECC

Les UECC sont l’événement de la rentrée estivale des filières Cybersécurité & Cloud de confiance. Cette 10ème édition portera haut et fort l’excellence cyber en France en y associant clients, prospects, associations, médias, personnalités et partenaires. Elle se tiendra en partenariat avec 3DS OUTSCALE et Cyberwatch. Hexatrust a pour objectif d’amener ses adhérents vers la conquête d’une nouvelle ambition numérique européenne.

https://www.uecc-hexatrust.com/