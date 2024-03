L’Université de Pise confie à Vertiv l’extension de la capacité de son infrastructure de données

mars 2024 par Marc Jacob

Vertiv a été choisi par l’Université de Pise pour agrandir l’infrastructure existante de data centers et fournir les nouveaux équipements d’alimentation et de refroidissement liquide nécessaires pour répondre aux nouvelles exigences des systèmes de calcul haute performance et maintenir une flexibilité opérationnelle élevée.

L’université de Pise, fondée en 1343, est l’une des plus anciennes et des plus prestigieuses universités d’Italie et d’Europe. Elle est composée de 20 départements, dont les sciences humaines, les sciences et l’informatique, et compte environ 50 000 étudiants inscrits dans différents cursus de formation. L’université disposait déjà de trois data centers au sein de la ville, pour soutenir les activités d’enseignement et de recherche, et avait besoin d’optimiser son infrastructure pour offrir plus d’efficacité et d’agilité. En 2016, l’Université de Pise s’est lancée dans un projet de développement d’un nouveau data center appelé « Green Data Center ». Vertiv a été choisi pour fournir l’infrastructure critique d’alimentation et de refroidissement, et le déploiement réussi du projet a conduit à une relation technologique et stratégique solide avec l’Université. Plus récemment, l’université s’est tournée vers Vertiv pour agrandir ce data center et répondre aux demandes d’infrastructure des applications de calcul haute performance.

« Le principal objectif de notre projet, connu sous le nom ‘The Hybrid Green Data Centre Expansion‘, était d’utiliser l’aile disponible du bâtiment, tout en conservant intacts le design et l’interface utilisateur d’origine », explique Maurizio Davini, CTO de l’Université de Pise. « Nous devions également intégrer de nouveaux éléments technologiques permettant de répondre aux exigences croissantes du calcul haute performance, tout en offrant une excellente flexibilité opérationnelle. Ces exigences ont été pleinement satisfaites par Vertiv, ce qui nous a permis de maîtriser les coûts énergétiques pour une gestion efficace de notre nouveau data center. »

« L’adoption croissante d’applications haute densité et l’IA exige des stratégies d’infrastructure innovantes », ajoute Giordano (Gio) Albertazzi, PDG de Vertiv. « Les solutions de Vertiv, notamment le refroidissement liquide pour les applications direct-to-chip et les systèmes d’alimentation haute densité, fournira à l’Université de Pise la puissance dont elle a besoin pour soutenir une nouvelle génération de calcul et les futures générations de recherche des étudiants ».

nf_2527_university_of_pisa_fr-vf2.003.jpegVertiv a fourni un ensemble de solutions d’alimentation, de refroidissement, de rack, de réseau et de services, y compris quatre solutions de confinement Vertiv™ DCC pour fermeture de couloirs. En termes de refroidissement, la solution hybride comprend vingt unités de refroidissement en rangée Vertiv™ Liebert® CRV et deux systèmes de refroidissement périphérique à détente directe Vertiv™ Liebert® PDX-PI avec compresseurs à vitesse variable, ainsi que trois unités de refroidissement liquide Vertiv™ Liebert® XDU, qui contrôlent la température et le débit du réfrigérant vers les serveurs, dans une application direct-to-chip.

Vertiv a également fourni plusieurs solutions d’alimentation, notamment deux systèmes ASI Vertiv™ Liebert® APM 500 kVA et des batteries VRLA, huit unités de panneaux d’alimentation à distance Vertiv™ Liebert® RXA, une solution d’alimentation modulaire préfabriquée Vertiv™ de 400 kW, 76 Vertiv™ Geist™ PDU en rack commutés et 38 racks Vertiv™ VR. Le Vertiv Power Module externe a notamment permis l’extension du data center malgré les contraintes d’espace nf_2527_university_of_pisa_fr-vf2.004.jpegau sein du bâtiment. Vertiv a fourni une solution clé en main, en coordonnant les fournisseurs et les sous-traitants pour compléter l’espace intérieur avec des systèmes de détection et d’extinction d’incendie, tandis qu’un générateur de secours externe de 630 kW a été intégré au Vertiv Power Module.

Vertiv a également apporté des services de conseil, de conception, d’installation et de mise en service, y compris l’intégration du logiciel de surveillance Vertiv™ Environet™ Alert, qui permet au client de surveiller à distance l’ensemble de l’infrastructure.

« Sur la base des besoins exprimés, nous avons proposé à l’université de Pise d’adopter les systèmes de refroidissement liquide Liebert® XDU, puis nous avons créé des couloirs hybrides sur mesure, qui intègrent à la fois des équipements refroidis par air et de nouveaux équipements refroidis par liquide », explique Andrea Faeti, directeur commercial des comptes Entreprise Vertiv en Italie. « L’infrastructure hydraulique a été étendue, permettant aux unités de refroidissement précédemment installées de fournir de l’eau glacée aux nouveaux équipements du data center. En outre, les contraintes d’espace nous ont incités à concevoir un module d’alimentation externe Vertiv Power Module, adapté aux exigences spécifiques du site. La solution a été complétée par notre service de monitoring qui permet une visibilité et un contrôle en temps réel de l’ensemble de l’infrastructure du data center ».

L’un des principaux avantages des solutions Vertiv récemment déployées est la mise en œuvre du refroidissement liquide dans data centers existants refroidis par air. La combinaison du refroidissement par air et par liquide est l’une des dernières tendances en matière de gestion thermique, qui permet de réduire la consommation d’énergie pour des puissances de refroidissement plus élevées. Enfin, la nouvelle infrastructure offre une série d’avantages tels qu’une grande résilience, un refroidissement efficace pour les équipements haute densité, ainsi qu’une surveillance et une gestion améliorées pour maintenir la disponibilité du système.