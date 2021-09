l’offre OVHcloud qualifiée SecNumCloud est disponible

septembre 2021 par Marc Jacob

Le fournisseur européen de cloud annonce la disponibilité de sa solution de cloud privé hébergé et qualifié SecNumCloud, Visa de sécurité de l’ANSSI. OVHcloud confirme ainsi son ambition d’accompagner les besoins d’hébergement cloud les plus critiques pour les entreprises et le secteur public, et entend également favoriser l’identification des solutions de confiance au sein de l’écosystème numérique.

Début 2021, OVHcloud obtenait la qualification SecNumCloud pour Hosted Private Cloud, déjà certifiée pour l’hébergement de données sensibles dans le secteur de la santé (HDS) ou bancaires (PCI-DSS). La solution OVHcloud qualifiée SecNumCloud est désormais disponible pour les organisations depuis de nouveaux datacenters hyper-sécurisés, raccordés à un réseau totalement isolé et chiffré de bout en bout. Cette « zone de confiance » (ou « trusted zone ») doit à terme constituer un ensemble de solutions OVHcloud (telles que des gammes de serveurs dédiés) répondant aux plus hauts critères en matière de sécurité et de protection des données. OVHcloud ambitionne d’y obtenir une qualification SecNumCloud sur l’ensemble de ses services cloud. La zone de confiance s’ouvrira également au territoire européen en s’alignant systématiquement sur les référentiels des agences de cybersécurité européennes (tels que C5 en Allemagne, AGID en Italie ou l’EUCS de l’ENISA européenne). Cette stratégie doit faciliter l’adoption pour les organisations les plus exigeantes d’un cloud de confiance multi-local dans un cadre immunisé contre toute législation extraterritoriale.

Intégrant les technologies de virtualisation VMware dans une plateforme entièrement automatisée par OVHcloud, le service Hosted Private Cloud adresse les entreprises désireuses de sécuriser leurs données dans un cloud complètement dédié, nativement hybride et hyper scalable. La qualification SecNumCloud en fait une solution particulièrement adaptée aux enjeux de modernisation des administrations, des Opérateurs d’Importance Vitale (OIV), de Services Essentiels (OSE) et de toute entité amenée à manipuler des données sensibles ou stratégiques.

Faciliter la lecture des solutions de confiance en Europe

La qualification SecNumCloud, Visa de sécurité de l’ANSSI représente un gage de sécurité pour l’écosystème numérique français et pour la protection des utilisateurs. OVHcloud souhaite favoriser l’identification des solutions hébergées au sein de la zone de confiance en délivrant à ses clients concernés le label « Sovereign Open Trusted Cloud ».

Les solutions labellisées « Sovereign Open Trusted Cloud » pourront être accessibles depuis la Marketplace OVHcloud où elles se verront valorisées en tant que solutions de confiance. Cette démarche doit stimuler l’émergence des services SaaS ou PaaS de confiance au profit de l’écosystème numérique.

Les entreprises partenaires du programme Open Trusted Cloud se réuniront pour partager leurs retours d’expérience à l’occasion de l’Open Trusted Cloud Day, organisé par OVHcloud le 16 septembre 2021 et accessible en streaming.

À propos des Visas de sécurité ANSSI

Les Visas de sécurité délivrés par l’ANSSI permettent d’identifier les solutions de sécurité fiables et reconnues comme telles à l’issue d’une évaluation réalisée par des laboratoires agréés selon une méthodologie rigoureuse et éprouvée. Cette évaluation prend la forme de tests de pénétration et d’une analyse approfondie pour vérifier la conformité de ces solutions aux référentiels d’exigences correspondants. Un Visa de sécurité se matérialise, selon le contexte et le besoin, par une certification ou une qualification. Les Visas de sécurité représentent un gage de sécurité pour les utilisateurs.