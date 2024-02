L’intelligence artificielle, les compétences en cybersécurité et les plateformes numériques offrent des opportunités aux PME, selon une étude réalisée par CITE Research pour Dassault Systèmes

Dassault Systèmes dévoile les tendances qui mettent en évidence les opportunités que peuvent saisir les startups et les petites et moyennes entreprises pour devancer les plus grandes sociétés liées par des processus et des structures institutionnelles plus établies.

Les capacités inexploitées de l’intelligence artificielle, les niveaux de compétences en informatique et en cybersécurité, ainsi que la facilité d’utilisation des plateformes numériques sont les principaux sujets soulevés par une enquête menée auprès de 1 000 employés du secteur des technologies aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, en Allemagne et en Italie à propos des tendances relatives à l’intelligence artificielle, du déficit de compétences et la transformation numérique. Cette enquête a été menée par le cabinet d’études de marché indépendant CITE Research.

Les personnes interrogées sur leur perception des outils d’IA sur le lieu de travail, leurs préoccupations concernant les problèmes de cybersécurité, les conséquences du faible niveau de compétences en informatique et en cybersécurité, ainsi que le niveau de leur transformation numérique. Voici les principales conclusions :

• L’IA va radicalement transformer l’industrie et la société, mais les opportunités manquées et la méconnaissance de ses nombreux avantages donneront une longueur d’avance aux startups et aux PME qui auront recours à des capacités de calcul clés ;

• 84 % des entreprises autorisent l’utilisation de l’IA et 68 % utilisent des chatbots, mais d’autres fonctionnalités plus efficaces, telles que la conception assistée par des machines, les intégrations et l’apprentissage automatique (ML), devraient contribuer à décupler la performance de ses utilisateurs ;

• 64 % des personnes interrogées conviennent qu’il est de plus en plus difficile de recruter des employés disposant des compétences nécessaires pour être compétitifs. 73 % d’entre elles se déclarent préoccupées par les défis liés à la cybersécurité et seulement 40 % emploient des collaborateurs qui possèdent les compétences nécessaires pour les relever ;

• Le déficit de compétences en matière de cybersécurité a notamment pour conséquence le coût plus élevé des produits et des services, des problèmes de sécurité, un allongement des délais de commercialisation et une baisse des revenus, ce qui fait apparaître des possibilités d’amélioration pour les petites entreprises qui possèdent les compétences appropriées ;

• 87 % des entreprises ont encore des progrès à faire en matière de transformation numérique. Plus d’un tiers des grandes sociétés considèrent les coûts de mise en œuvre et les compétences en gestion de la transformation numérique comme des obstacles à son adoption, révélant ainsi l’opportunité que les petites entreprises pourront saisir en se dotant d’une plateforme numérique.

« Nous souhaitions explorer les sujets d’actualité qui ont des conséquences sur la communauté des utilisateurs de SOLIDWORKS et de notre plateforme 3DEXPERIENCE Works. Les tendances qui se dégagent de cette enquête mettent en évidence les avantages dont bénéficient les petites entreprises en devenant plus agiles, innovantes, autonomes et collaboratives », déclare Gian Paolo Bassi, vice-président exécutif de 3DEXPERIENCE Works, Dassault Systèmes. « En utilisant nos applications SOLIDWORKS, qui font partie du portefeuille 3DEXPERIENCE Works déployé sur la plateforme 3DEXPERIENCE, cette communauté peut exploiter toute la puissance des jumeaux virtuels pour atteindre ces objectifs et s’imposer avec succès dans tous les aspects de leurs activités. »

Les résultats de cette enquête sont au cœur des sujets abordés pendant quatre jours à 3DEXPERIENCE World, évènement annuel de Dassault Systèmes dédié à la communauté des utilisateurs de 3DEXPERIENCE Works et de SOLIDWORKS, qui se tient à Dallas du 11 au 14 février.