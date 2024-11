L’Initiative Open Source et la Fondation Eclipse collaboreront à la définition des politiques publiques en matière d’IA Open Source (OSAI)

novembre 2024 par Marc Jacob

La Fondation Eclipse et l’Open Source Initiative (OSI), l’organisation mondiale à but non lucratif défendant et éduquant sur les avantages de l’open source et gardien de la définition de l’Open Source, ont signé un protocole d’accord (MOU) pour collaborer à la promotion de l’intérêt de la communauté open source dans la mise en œuvre d’initiatives réglementaires sur l’intelligence artificielle open source (OSAI). Cet accord souligne l’engagement commun des deux organisations à s’assurer que les nouvelles réglementations en matière d’IA s’alignent sur les définitions open source OSI largement reconnues et sur les valeurs et les principes de l’open source.

« L’IA est sans doute la technologie la plus transformatrice de notre génération », a déclaré Stefano Maffulli, directeur exécutif, Open Source Initiative. « Le défi est maintenant d’élaborer des politiques qui non seulement favorisent la croissance de l’IA, mais garantissent que l’IA Open Source prospère dans ce paysage en évolution. Le partenariat avec la Fondation Eclipse et son expertise, combinée à son expérience en matière de développement open source en Europe et de conformité réglementaire, est important pour façonner l’avenir de l’IA Open Source."

« Pendant des décennies, OSI a été l’étalon-or vers lequel la communauté open source s’est tournée pour établir un consensus autour de questions importantes », a déclaré Mike Milinkovich, directeur exécutif de la Fondation Eclipse. « Alors que l’IA redessine les industries et les sociétés, il n’y a pas de problème plus urgent pour la communauté open source que l’homologation réglementaire des systèmes d’IA open source. Notre compétences combinées – le leadership mondial d’OSI en matière de normes ouvertes et de licences open source et notre vaste travail en matière de conformité réglementaire open source – fait de ce partenariat un puissant défenseur de la conception et de la mise en œuvre de politiques d’IA saines dans le monde entier. »

Relever les défis mondiaux sur la réglementation de l’IA

Alors que la réglementation sur l’IA se profile à l’horizon dans de nombreuses régions, y compris l’UE, les deux organisations reconnaissent l’urgence d’aider les décideurs politiques à comprendre les défis et les opportunités uniques des technologies OSAI. L’évolution rapide des technologies de l’IA, ainsi que les nouveaux paysages réglementaires complexes à venir, exigent des orientations claires, cohérentes, alignées et enracinées dans les principes de l’open source.

Grâce à ce partenariat, la Fondation Eclipse et OSI s’efforceront d’apporter de la clarté dans le langage et les termes sur lesquels l’industrie, la communauté, la société civile et les décideurs peuvent se baser pour élaborer et appliquer les politiques publiques. Les organisations collaboreront en tirant parti de leurs plateformes et événements publics respectifs pour sensibiliser et défendre le public sur le sujet. En outre, ils travailleront ensemble à des publications, des présentations et d’autres activités promotionnelles conjointes, tout en s’aidant mutuellement à éduquer les représentants des gouvernements sur les considérations stratégiques pour l’OSAI et l’IA à usage général (GPAI). Grâce à ce partenariat, ils visent à fournir des orientations claires et cohérentes qui s’harmonisent avec les principes de l’open source.

Les principaux domaines de collaboration

Le mémorandum d’accord définit plusieurs domaines de coopération, notamment :

• Échange d’Information : L’OSI et la Fo ndation Eclipse partageront des informations et des points de vue pertinents sur l’élaboration des politiques publiques et les activités réglementaires en matière d’intelligence artificielle.

• Représentation aux décideurs : OSI et la Fondation Eclipse coopéreront pour représenter les principes et les valeurs des licences open source auprès des décideurs politiques et des organisations de la société civile.

• Promotion des principes Open Source : Des efforts conjoints seront déployés pour sensibiliser le public au rôle de l’open source dans l’IA, en soulignant comment elle peut favoriser l’innovation tout en atténuant les risques.

Un partenariat pour l’avenir

Alors que l’IA continue de révolutionner les industries dans le monde, la nécessité d’une réglementation bien pensée et équilibrée est cruciale. L’OSI et la Fondation Eclipse s’engagent à fournir à la communauté open source, aux leaders de l’industrie et aux décideurs les outils et les connaissances dont ils ont besoin pour naviguer dans ce domaine en évolution rapide.

Ce protocole d’accord marque le début d’une collaboration à long terme, avec des initiatives et des activités conjointes qui seront annoncées d’ici la fin de l’année 2024 et jusqu’en 2025.