L’IBM France Lab ajoute l’informatique quantique à ses missions

mai 2024 par Marc Jacob

Depuis sa création en 2019, l’IBM France Lab Paris-Saclay se concentre sur la conception et le développement de solutions d’intelligence artificielle destinées à l’automatisation des processus métiers et à l’amélioration de prises de décision de confiance. Dans le cadre de ces nouvelles missions, le Lab a vocation à mener des projets de collaboration avec l’écosystème quantique français d’entreprises, de startups, d’universités et d’instituts de recherche. Ces projets incluront la formation et la montée en compétences des acteurs, la recherche sur les algorithmes et les compilateurs, ainsi que la recherche de cas d’usage de l’informatique quantique appliqués à la finance, à l’intelligence artificielle, à la chimie et à d’autres domaines prioritaires.