L’IA s’invite sur le court : Infosys et la FFT dévoilent leurs nouvelles innovations pour Roland-Garros 2025

juin 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Infosys présente, en partenariat avec la Fédération Française de Tennis (FFT) une série d’expériences innovantes basées sur l’intelligence artificielle à destination des fans de Roland-Garros 2025. Pour sa septième année en tant que partenaire officiel de l’innovation digitale et de l’IA du tournoi, Infosys met à profit sa suite de solutions Infosys Topaz afin de déployer l’IA générative et l’IA agentique. Ces technologies permettent de proposer des expériences immersives et interactives qui repoussent les limites de la technologie dans le domaine du sport.

Parmi les innovations 2025 :

• AI Commentary : cette fonctionnalité permet aux fans de vivre pleinement les temps forts et les rebondissements des matchs. En capturant chaque moment palpitant, elle propose des commentaires qui donnent vie à l’action. Grâce à des points de vue personnalisés selon les joueurs, des résumés point par point ou jeu par jeu, AI Commentary garantit une expérience de visionnage à la fois engageante et personnalisée. Cette technologie repose sur des large language models (LLMs) prêts à l’emploi, combinant des analyses en temps réel avec une IA agentique fondée sur une orchestration multi-agents.

• AI Stadium : en s’appuyant sur des technologies avancées de génération d’images à partir de texte, AI Stadium enrichit le concept de fan zone en réalité virtuelle. Les fans peuvent imaginer et créer leurs propres terrains de tennis en 3D, simplement par commande vocale. En quelques secondes, ils génèrent des environnements variés, allant du style futuriste à l’inspiration naturelle, pour une immersion spatiale optimisée en réalité virtuelle. Cette fonctionnalité ludique rapproche encore davantage les fans de leur univers tennis personnalisé, redéfinissant la manière dont le sport est vécu.

• Generative AI Poster Challenge : nouveauté cette année, la génération de vidéos offre une nouvelle dimension créative à l’expérience. À partir de prompts tels que des monuments emblématiques français, des styles artistiques ou des motifs liés au tennis, les fans peuvent désormais créer de courtes vidéos générées par l’IA. Dans la Infosys Fanzone à Roland-Garros, ils pourront aller plus loin en entrant dans un cube immersif à LED pour voir leurs posters personnalisés prendre vie. Conçue selon les principes d’une IA responsable, cette fonctionnalité permet une exploration sûre et éthique des possibilités offertes par l’IA générative, tout en récompensant les gagnants avec des billets et des bons d’achat pour Roland-Garros.

Les innovations en matière d’IA à Roland-Garros s’inscrivent dans la continuité des avancées réalisées par Infosys, qui intègre le machine learning et l’IA appliquée dans des solutions telles que Match Centre, AI Videos et AI-Assisted Journalism. Ces outils continuent d’évoluer avec des fonctionnalités enrichies, afin d’améliorer la performance des joueurs, l’engagement des fans et l’expérience globale du tournoi.

Au-delà des innovations technologiques, Infosys collabore également avec Fête le Mur (FLM), partenaire caritatif de la FFT, pour soutenir des initiatives d’apprentissage numérique à destination des jeunes défavorisés à Paris. Dans ce cadre, FLM contribuera au développement de modules pédagogiques autour du tennis sur Infosys Springboard, une plateforme d’apprentissage numérique qui favorise la montée en compétences pour l’inclusion numérique et l’impact social. Les cours porteront sur des thématiques allant du leadership et de la formation à la protection et la sécurité dans les camps de tennis et autres activités sportives. Un groupe de 60 élèves aura l’opportunité de visiter Roland-Garros et de participer à des ateliers autour de l’IA et des technologies, animés par des experts Infosys. Par ailleurs, le gagnant d’un concours visant à désigner le plus grand fan de Rafa bénéficiera d’une expérience exclusive de deux jours à la Rafa Nadal Academy, en Espagne.

Stéphane Morel, CEO de la FFT, ajoute :

« Notre partenariat avec Infosys transforme l’expérience des fans à Roland-Garros grâce à l’intelligence artificielle. Avec les innovations technologiques de cette année, Infosys démontre une nouvelle fois comment l’IA peut repousser les limites de l’engagement des fans. Qu’il s’agisse d’explorer les données de match de manière innovante grâce à l’IA générative, ou de célébrer notre patrimoine avec le Poster Challenge, nous créons des liens plus profonds avec nos fans, sur site comme dans le monde entier. »

Le tournoi de Roland-Garros 2025 se déroulera du 25 mai au 8 juin.