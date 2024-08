L’IA, les métadonnées et le WIFI : les talons d’Achille des Français en matière de cybersécurité

août 2024 par NordVPN

D’après une nouvelle étude réalisée par la société de cybersécurité NordVPN, les Français se positionnent au 7e rang mondial en termes de connaissances en matière de cybersécurité et de protection de la vie privée en ligne. Ils se distinguent dans la création de mots de passe forts (97 %), mais ont de grandes difficultés à identifier les problèmes de confidentialité liés à l’usage de l’IA au travail ( 6%).

Le National Privacy Test (NPT) est une enquête annuelle mondiale qui évalue la sensibilisation à la cybersécurité et à la protection de la vie privée en ligne. Il vise également à informer le grand public sur les cybermenaces et l’importance de la sécurité des données et de l’information à l’ère numérique. Cette année, il a recueilli 25 567 réponses provenant de 181 pays.

« À une époque où le paysage des menaces numériques évolue plus rapidement que jamais, il est crucial que les utilisateurs d’Internet comprennent l’importance de protéger leurs informations personnelles. Le National Privacy Test a pour mission d’éduquer les internautes du monde entier sur les cybermenaces et de leur fournir des conseils essentiels pour se protéger contre la fraude, la collecte de données, la surveillance et autres dangers en ligne », déclare Marijus Briedis, directeur de la technologie (CTO) chez NordVPN.

Les pays suivants se distinguent en tête du classement pour la protection de la vie privée sur Internet et la sensibilisation à la cybersécurité :

1. Singapour (62/100)

2. Finlande et Lituanie (61/100)

3. Allemagne et États-Unis (60/100)

Cependant, les résultats de cette année montrent que la sensibilisation à la protection de la vie privée en ligne et à la cybersécurité continue de diminuer ces dernières années.

« Les avancées technologiques peuvent être écrasantes pour certains, qui ont du mal à suivre le rythme. Les applications en ligne, conçues pour faciliter la vie, prennent de plus en plus de place dans notre quotidien, et les utilisateurs privilégient souvent la commodité au détriment de la confidentialité, s’exposant ainsi à des risques involontaires. Bien que la baisse de la sensibilisation à la protection de la vie privée sur Internet soit préoccupante, cette tendance souligne l’importance croissante de l’éducation à la protection de nos données personnelles en ligne », déclare M. Briedis.

Les Français savent créer des mots de passe robustes, mais échouent sur les questions de confidentialité liées à l’IA

Les résultats du test montrent que les Français maîtrisent la création de mots de passe robustes (97 %) et savent gérer les offres suspectes de services de streaming (95 % ). Ils sont également conscients des risques d’infection par des logiciels malveillants (89%), des informations sensibles à ne pas partager sur les réseaux sociaux (89%) ou des autorisations à accorder aux différentes applications ( 89 %).

Cependant, seuls 6% des Français sont sensibilisés aux enjeux de confidentialité liés à l’utilisation de l’IA au travail, et seuls 13 % savent quelles données les fournisseurs d’accès Internet collectent via les métadonnées. De plus, les Français ne savent pas comment sécuriser leur réseau Wi-Fi domestique, probablement parce qu’ils le considèrent comme sûr par défaut. Enfin, seuls 25 % des Français savent où stocker leurs mots de passe en toute sécurité, par exemple en utilisant des gestionnaires de mots de passe.

Parmi les Français, 1 % sont des cyber-explorateurs (qui ne connaissent pratiquement rien à la protection de la vie privée et à la cybersécurité en ligne), tandis que la majorité (63 %) a obtenu un score de 50 à 74 points, les plaçant dans la catégorie des cyber-aventuriers, c’est-à-dire des personnes qui ont une bonne connaissance, mais qui ont encore des progrès à faire. Il n’y a que 9% de cyber-experts bien informés en France cette année, en 2023 ils étaient 11%.

Les personnes âgées de 30 à 54 ans sont les plus conscientes de la protection de la vie privée sur Internet à l’échelle mondiale.

Le score mondial du NPT a atteint 58 % cette année, montrant une baisse de la sensibilisation à la confidentialité en ligne et à la cybersécurité, comparé à 2023 (61 %) et 2022 (64 %).

Principaux enseignements au niveau mondial :

• Les personnes âgées de 30 à 54 ans possèdent les meilleures compétences en cybersécurité, la plupart des experts se trouvant dans cette tranche d’âge.

• Les répondants du secteur des technologies de l’information, ainsi que ceux des industries financières, ont obtenu des scores NPT légèrement supérieurs à ceux des autres secteurs.

• Les scores des catégories « sensibilisation à la confidentialité » et « tolérance au risque numérique » sont plus bas qu’en 2023, en raison de deux nouvelles questions sur l’IA - seulement 5 % des répondants y ont correctement répondu.

« De nos jours, les gens se concentrent davantage sur les bénéfices immédiats que sur la sécurité à long terme, ce qui pourrait expliquer la diminution de la sensibilisation à la protection de la vie privée. De plus, face à la quantité massive de contenus en ligne, les alertes de sécurité et les conseils en matière de confidentialité se perdent souvent dans le bruit ambiant », explique M. Briedis.

Mesures pour améliorer la sécurité et la confidentialité en ligne

Marijus Briedis, CTO chez NordVPN partage une série de mesures à prendre pour renforcer la protection de la vie privée et la sécurité en ligne :

1. Créez des mots de passe uniques et forts. Utilisez des mots de passe robustes et distincts pour chacun de vos comptes en ligne. Pour plus de sécurité, employez un gestionnaire de mots de passe et, si possible, configurez une clé de sécurité pour vos comptes.

2. Activez l’authentification multi-facteur (AMF). Renforcez la protection de vos comptes en activant l’authentification à plusieurs facteurs, qui ajoute une couche supplémentaire de sécurité en nécessitant une vérification additionnelle.

3. Mettez à jour vos logiciels régulièrement. Assurez-vous que vos logiciels, systèmes d’exploitation et applications sont toujours à jour. Cela permet de corriger les failles de sécurité et d’appliquer les derniers correctifs.

4. Utilisez un réseau privé virtuel (VPN). Protégez vos données personnelles en utilisant systématiquement un réseau privé virtuel pour chiffrer votre connexion Internet et préserver votre confidentialité.

5. Vérifiez les paramètres de confidentialité. Révisez et ajustez régulièrement les paramètres de confidentialité sur les réseaux sociaux, les applications mobiles et autres services en ligne.

6. Formez-vous en cybersécurité. Restez informé des bonnes pratiques en cybersécurité pour mieux protéger votre présence en ligne.

Méthodologie : Le National Privacy Test est une enquête en libre accès permettant à toute personne, où qu’elle se trouve dans le monde, de passer le test et de comparer ses résultats à ceux obtenus au niveau mondial. En 2024, 25 567 participants provenant de 181 pays ont répondu à 23 questions visant à évaluer leurs compétences et connaissances en matière de protection de la vie privée en ligne. Les données de 2024 ont été analysées en date du 17 juillet 2023 et intégrées dans le rapport. Si une différence apparaît par rapport aux résultats de la page web, cela signifie que davantage de personnes ont participé depuis cette date, entraînant de légers ajustements. L’analyse de 2023 prend en compte l’ensemble des données de cette année-là, alors que la communication de l’année dernière ne considérait que les résultats intermédiaires jusqu’au 19 juillet 2023.