L’IA, le ML et le Deep Learning permettent un gain en efficacité dans la réponse aux incidents de 36 % dans le secteur de l’Énergie, pétrole/gaz et services publics

mai 2024 par Check Point®

Aucune organisation, grande ou petite, ne peut ignorer l’impact potentiel d’une cyberattaque majeure. C’est pourquoi les organisations interrogées ont déclaré s’être tournées vers des outils alimentés par l’IA pour renforcer la cybersécurité, notamment la réponse aux incidents, la protection contre les logiciels malveillants et la protection contre la perte de données. Il est clair que l’IA joue un rôle dans l’amélioration de la protection du paysage numérique.

"97-99% des organisations utilisent des outils alimentés par l’IA, avec une évolution significative vers la GenAI pour une stratégie de sécurité globale."

Avantages et adoption de la GenAI

Les organisations ont également adopté la GenAI à des fins stratégiques. Une grande partie des personnes interrogées ont déclaré qu’elles exploitaient la GenAI depuis plus d’un an pour améliorer la cybersécurité contre les menaces sophistiquées. L’amélioration des taux de réponse aux incidents est citée comme exemple.

• l’IA, le ML et le Deep Learning permettent un gain en efficacité dans la réponse aux incidents de 36 % (Énergie, pétrole/gaz et services publics)

• l’IA Générative permet d’augmenter de 35 % le taux de capture (Finance/banque/investissements)

• L’IA, le ML et le Deep Learning contribue déjà à combler de 28 % le déficit de compétences en cybersécurité (Finance/banque/investissements) *(pour ceux qui connaissent un déficit de compétences dans les opérations de cybersécurité)