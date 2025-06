L’hébergement souverain : un impératif stratégique

juin 2025 par Pierre-Arnaud VARLET, Directeur commercial SEWAN

Le contexte géopolitique actuel est plus que jamais un signal fort sur la nécessité de repenser nos infrastructures IT et de positionner la souveraineté comme un enjeu central. En effet, au cœur de la création de valeur des entreprises, le numérique est un actif stratégique qui doit bénéficier de garanties fortes pour leur permettre de mener à bien leurs opérations. C’est précisément pour répondre à ce point que le sujet de l’hébergement souverain est désormais une priorité.

Bénéficier d’une approche personnalisée et qualitative

Le marché de l’hébergement et de l’outsourcing est aujourd’hui pléthorique et il est parfois difficile de s’y retrouver et de trouver une offre qui intègre les besoins spécifiques de chaque organisation. En effet, un monde sépare les offres standardisées proposées par les hyperscalers de celles des Pure Player nationaux qui privilégient des prestations et un support sur mesure réalisées par des équipes françaises.

Les DSI doivent être particulièrement attentives sur ce point et bien étudier les solutions existantes : quelle flexibilité, quels agréments sont proposés (HDS, ISO 27001, etc.), quid des notions de territorialité notamment au regard du Patriot Act, quelles garanties de maintien d’une politique tarifaire stable à long terme… Tous ces éléments sont incontournables pour faire les bons choix technologiques, métiers et intégrer les notions réglementaires et de qualité dans son processus de sélection.

L’importance de la maitrise de la donnée

Le sujet de la souveraineté est indissociable de celui de la gouvernance de la donnée. Comme nous l’avons évoqué précédemment avec le Patriot Act par exemple, la maitrise de la donnée, son utilisation et sa confidentialité sont des aspects critiques qui ne sauraient être relégués au second plan. S’appuyer sur un acteur français ou européen est alors un choix politique et stratégique pour toute entreprise ou structure publique en quête de stabilité et de sérénité dans un environnement mondial instable. À noter également que les acteurs français, dans le cadre de la réglementation européenne relative au RGPD, sont tenus d’offrir de solides garanties en matière de confidentialité des données qui leur sont confiées.

L’approche locale, un nouveau must have dans le secteur de l’hébergement

Si les sujets du Cloud et de l’hébergement peuvent paraitre abstraits, ils sont pourtant structurels et s’appuient sur des sites et des infrastructures qui nécessitent d’être opérés par des équipes à même de conjuguer : service de proximité en 24/7, support en langue française, etc. C’est à ces conditions qu’il sera possible de construire, de faire évoluer et de supporter une stratégie d’hébergement pertinente. On notera enfin que sélectionner des opérateurs qui bénéficient de leurs propres Datacenters et non des salles chez des acteurs tierces est un réel facteur de succès pour héberger son SI, ses applications et ses données dans les meilleures conditions.

Garantir la sécurité sans sacrifier la performance

Sur ce point, il est fondamental d’intégrer que la mise en œuvre d’un cadre global prenant en compte le sujet de la sécurité et de la conformité réglementaire n‘est pas antinomique avec le fait de s’appuyer sur des infrastructures performantes et hautement disponibles. En ce sens, opter pour un hébergeur souverain de proximité permettra de travailler en continu avec son partenaire pour s’assurer que son infrastructure soit toujours parfaitement dimensionnée pour supporter sa croissance tout en bénéficiant de dispositifs de sécurité de pointe. Là encore, de fortes disparités existent entre les hébergeurs du marché et leur capacité à adopter cette démarche d’amélioration continue et sur-mesure.

Confier les clés de son hébergement à un tiers ne peut donc s’improviser et doit faire l’objet d’une étude minutieuse. Le sujet de la souveraineté est une donnée centrale à intégrer dans son processus de sélection afin de pouvoir évoluer dans un cadre de confiance.