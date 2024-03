L’externalisation des opérations IT : une solution stratégique pour les ETI et les PME

mars 2024 par Sébastien MARCHE, CEO d’Experteam

L’apport du numérique dans les stratégies de croissance des entreprises est aujourd’hui une évidence pour l’ensemble des acteurs économiques. Dans ce contexte, toutes les organisations sont concernées : grands comptes, ETI, PME… Pour autant, si certaines structures bénéficient des fondamentaux et ressources nécessaires pour piloter leurs projets, d’autres acteurs sont bien moins lotis. C’est notamment le cas des entreprises intermédiaires qui ne disposent pas toujours de l’expérience ni des compétences requises pour mener à bien leurs projets. C’est précisément sur ce point que le sujet de l’externalisation des opérations IT prend aujourd’hui tout son sens et tend à se diffuser massivement auprès des entreprises de moins de 500 collaborateurs.

Faire face au déficit ou à l’inadéquation des compétences

Mettre les dernières solutions technologiques au service des activités de l’entreprise, les déployer dans les règles de l’art et les maintenir en conditions opérationnelles est devenu un véritable enjeu pour les professionnels. Pour réussir ce tour de force, pouvoir s’appuyer sur une veille technologique permanente et mobiliser des équipes expertes et formées est aujourd’hui un impératif. Or si certaines grandes entreprises, munies de DSI musclées, ont la capacité de réunir ces prérequis, les PME et les ETI rencontrent généralement plus de difficultés à recruter ou à former les profils experts nécessaires à la réussite de leurs chantiers de transformation.

Conjuguer flexibilité et agilité dans la gestion de projets et de ses ressources

Confier ses opérations IT à un prestataire de confiance qui disposera de toutes les compétences requises pour sa mise en œuvre peut alors se présenter comme une alternative efficace pour conduire un projet ou d’assurer le maintien de ses infrastructures. Exposés à différents environnements clients, les intervenants externes bénéficient en effet de retours d’expérience essentiels pour aborder l’ensemble des cas d’usages possibles et pour gérer de manière globale le cycle de vie des projets (conseil, paramétrages, exploitation de la plateforme, maintenance préventive et évolutive, etc.). Cette solution offre ainsi aux entreprises l’avantage d’un accès quasi-instantané et sur-mesure à une expertise adaptée.

Utiliser des solutions innovantes tout en maitrisant son budget IT

Le volet financier lié à l’évolution du SI est également largement évoqué comme l’un des principaux freins par les ETI et les PME. Pour de nombreuses entreprises soucieuses de réaliser des économies d’échelle, l’externalisation se présente alors comme une solution éprouvée pour rationaliser les dépenses (via l’optimisation de l’achat de licences et des coûts de stockage des données par exemple). Celle-ci permet aux entreprises de bénéficier d’environnements techniques à l’état de l’art, tout en évitant les investissements et frais de maintenance élevés liés à l’acquisition et à l’exploitation de sa propre infrastructure IT.

A la manière des grands groupes, ETI et PME sont également de plus en plus nombreuses à voir dans cette solution le moyen de contenir les coûts de recrutement de leurs équipes techniques, tout en bénéficiant à tout moment d’expertises spécifiques adaptées à leurs besoins. L’externalisation offre alors une réelle opportunité de se lancer, à moindre risque, dans l’exploration de projets stratégiques sur des sujets émergeants et déterminants pour leur compétitivité, comme celui de l’IA générative.

Protéger son SI contre les risques cyber

Quelle que soit sa taille ou son secteur d’activité, la cybersécurité s’affirme désormais comme le centre gravitationnel de la transformation numérique de chaque organisation. Pour autant, la complexité de ce sujet et le manque d’accès à des compétences formées impactent fortement les entreprises de taille intermédiaire dans le déploiement de dispositifs efficaces. L’externalisation offre ainsi des solutions pour protéger efficacement son SI en continu, de même que l’accès à des outils innovants et aujourd’hui indispensables (SOC, EDR, etc.) pour limiter l’exposition de l’entreprise aux cyber risques.

Fort de ces éléments, l’externalisation se présente aujourd’hui comme une démarche vertueuse qui permet aux ETI et PME de se concentrer sur leurs métiers tout en inscrivant leurs projets de transformation numérique dans une approche industrialisée et structurée. Il s’agit donc d’une véritable opportunité pour les ETI de développer leur compétitivité en s’appuyant sur des infrastructures numériques en mesure de rivaliser avec celles utilisées par les grands comptes.

Actuellement en forte accélération à l’échelle mondiale, le sujet tend ainsi à sortir du pur cadre de la DSI pour se positionner comme un enjeu stratégique au sein des COMEX des entreprises de taille intermédiaire.