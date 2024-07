L’Excellence : un impératif pour les entreprises d’outsourcing

juillet 2024 par Nicolas Ruban, CEO d’iSupplier

Dans un monde où le travail indépendant a connu une croissance fulgurante - entre 2009 et 2020, le nombre de freelances a bondi de 92% en France - la gestion des relations entre les entreprises et les talents externes devient de plus en plus complexe. En effet, proposer des profils toujours plus experts, dans des domaines parfois sensibles, tout en tenant compte des évolutions du cadre légal implique une rigueur accrue de la part des plateformes d’intermédiation. Dans ce contexte, comment peuvent-elles se démarquer tout en assurant le devoir d’excellence qui leur incombe ?

Une compréhension approfondie des besoins des clients

L’enjeu crucial des plateformes d’intermédiation demeure la compréhension approfondie des besoins des clients afin d’assurer une adéquation parfaite entre les profils proposés et leurs attentes. Pour ce faire, il est nécessaire de procéder à une pré-qualification minutieuse, en analysant les compétences et les expériences passées des candidats avant d’échanger avec eux sur leurs profils et leurs attentes. La mise en situation par le biais d’un test des compétences techniques est également un point important.

“Chez iSupplier, nous organisons systématiquement un coding game suivi d’un test de qualification réalisé par le client lui-même avant le début de la mission. Cette rigueur permet de minimiser les incertitudes et d’assurer une adéquation parfaite entre le candidat et le client” déclare Nicolas Ruban, CEO d’iSupplier.

Un engagement indéfectible envers la confidentialité et la conformité

Il est primordial de garantir la confidentialité des données des clients et la conformité des contrats avec les fournisseurs externes. Ce devoir de conformité est non seulement une exigence légale, mais aussi un gage de qualité de service. Chaque document doit être validé par des équipes formées qui veillent tout au long de la mission à ce que les documents restent conformes et à jour, envoyant des alertes préventives en cas d’expiration imminente.

“En matière de sécurité et de gestion de l’information, iSupplier se distingue par une approche hybride où la technologie de pointe s’associe à l’expertise des équipes spécialisées. Notre engagement est d’ailleurs attesté par la certification ISO 27001. Cette certification, exigée par nos clients, témoigne de notre capacité à garantir la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité des informations grâce à un processus rigoureux de management du risque” ajoute Nicolas Ruban.