L’étude Kyndryl révèle que 86% des entreprises adoptent rapidement l’IA pour accélérer la modernisation des mainframes

septembre 2024 par Kyndryl

Face aux défis économiques, concurrentiels, technologiques et réglementaires, les dirigeants d’entreprises cherchent de plus en plus à transformer et à tirer une nouvelle valeur de leur parc informatique, incluant le mainframe. L’enquête de Kyndryl auprès de 500 dirigeants d’entreprises et de services informatiques révèle que 86 % des répondants adoptent rapidement l’IA et l’IA générative pour accélérer leurs initiatives de modernisation du mainframe. Un tiers des personnes interrogées ont indiqué que la plateforme est devenue une base pour l’exécution de charges de travail basées sur l’IA. En outre, l’IA generative est identifiée comme une technologie pouvant aider dans l’automatisation d’activités diverses telles que la compréhension, l’optimisation ou la génération de code, l’analyse de données contribuant à des besoins métiers, ainsi qu’à l’améliration des systèmes de pilotages et d’amélioration continue.

« Les mainframes continuent d’occuper un rôle central dans le monde hybride et évoluent pour servir de nouveaux cas d’utilisation ; l’IA et la sécurité influençant de plus en plus les plans de modernisation. Kyndryl est à l’avant-garde de cette tendance, fournissant une expertise critique pour aider les clients à atteindre leurs objectifs », a déclaré Petra Goude, Global Practice Leader for Core Enterprise & zCloud chez Kyndryl. « En travaillant avec des partenaires sur leur parcours de modernisation des mainframes et avec l’intégration de l’IA, les entreprises peuvent explorer de nouvelles opportunités métiers, renforcer la résilience, atténuer les défis liés aux compétences et obtenir de meilleurs résultats. Ainsi, les mainframes peuvent continuer à prospérer et à fournir une forte valeur dans les environnements hybrides. »

Selon les répondants, les projets et les modèles de modernisation du mainframe produisent des résultats commerciaux substantiels, notamment un retour sur investissement (ROI) à trois chiffres sur un an, de 114 % à 225 %, et des économies collectives de 11,9 milliards de dollars par an. Presque toutes les organisations ont opté pour une stratégie informatique hybride - une combinaison de modernisation sur le mainframe intégrant le cloud public et privé ainsi que le déplacement d’ applications et de données hors de la plateforme. En outre, 96 % des personnes interrogées migrent certaines charges de travail - en moyenne 36 % - du mainframe vers le cloud.

Nouveauté cette année, les sondés ont identifié l’observabilité à l’échelle de toute l’entreprise comme essentielle pour exploiter efficacement toutes les données de leur environnement informatique hybride. En effet, 92 % des répondants ont indiqué qu’un tableau de bord unifié est important pour surveiller leurs opérations de bout en bout, mais 85 % ont déclaré qu’ils ont du mal à le faire correctement. Kyndryl fournit avec Kyndryl Bridge une plateforme d’intégration ouverte exploitant l’IA pour répondre à ce défi, en aidant les organisations à améliorer l’observabilité, l’orchestration et l’efficacité de l’ensemble de leurs environnements technologiques.

L’enquête a également confirmé que de nombreux interrogés luttent toujours contre une pénurie de compétences, en particulier dans de nouveaux domaines tels que l’IA générative qui peut faciliter et accélérer la transformation des applications mainframes et contribuer à atténuer le déficit de compétences. En outre, les compétences dans le domaine de la sécurité sont très demandées en raison des exigences croissantes en matière de conformité réglementaire ; la quasi-totalité des répondants signalant que la sécurité est le facteur clé qui motive les décisions de modernisation. Face à cette pression accrue, l’enquête a révélé que 77 % des organisations font appel à des prestataires externes pour mener à bien les projets de modernisation des mainframes.

Cette deuxième enquête mondiale annuelle menée auprès de dirigeants d’entreprises et de responsables informatiques donne un aperçu du rôle actuel et futur du mainframe dans l’informatique hybride, et de la façon dont il continue à se transformer.

L’étude en résumé :

● Les mainframes continuent de jouer un rôle essentiel dans les environnements informatiques hybrides.

● Les personnes sondées rapportent un retour sur investissement jusqu’à 225 % en un an pour leurs initiatives de transformation des mainframes.

● 96 % des répondants migrent certaines charges de travail vers le cloud, avec une moyenne de 36 % du portfolio d’applications initial concerné.

● Deux tiers des personnes interrogées déclarent que la sécurité est la fonctionnalité la plus importante offerte par les mainframes, et 92 % des personnes interrogées considèrent que la conformité réglementaire influence leurs décisions concernant la modernisation des mainframes.

● Plus d’une entreprise sur 4 estiment avoir un manque de compétence et 77 % révèlent qu’elles ont fait appel à des prestataires externes pour pallier ce manque de compétence en matière de mainframe.