L’ESTACA ouvre des formations sur l’IA et la cybersécurité appliquées aux transports

avril 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

L’ESTACA, école d’ingénieurs spécialisée dans le domaine des transports durables, élargit son offre de formation continue en proposant des parcours professionnels dédiés à l’Intelligence Artificielle, en particulier appliquée aux véhicules autonomes, et à la cybersécurité dans les différentes filières de transport.

Une formation pour explorer les enjeux technologiques et industriels de l’IA appliquée aux véhicules autonomes

L’Intelligence Artificielle est de plus en plus présente dans les enseignements des 5 filières - automobile, aéronautique, spatiale, navale et ferroviaire - de l’École. Au-delà de la formation initiale, ce thème s’inscrit désormais dans le catalogue de la formation continue pour répondre aux besoins accrus de compétences dans l’ensemble du secteur des transports.

Une nouvelle formation, dédiée aux ingénieurs, managers et professionnels souhaitant acquérir une compréhension approfondie des fondements scientifiques et techniques de l’IA appliquée aux véhicules autonomes est proposée. Elle combine des cours théoriques dispensés par des experts du domaine et des ateliers pratiques reposant sur des cas d’usage réels. L’objectif est de doter les participants de compétences immédiatement mobilisables en entreprise. Elle aborde notamment les thématiques suivantes :

• Perception et capteurs embarqués : vision par ordinateur, LiDAR, radar, fusion de données ;

• Prise de décision : planification de trajectoire, reconnaissance des comportements routiers ;

• Contrôle et commande : intégration des algorithmes d’IA dans les systèmes embarqués ;

• Défis réglementaires et éthiques liés à l’IA dans les transports autonomes.

Une approche immersive, qui comprend des démonstrations, des manipulations et des études de cas réels, est adoptée avec des expérimentations d’algorithmes sur des cas concrets.

De nouvelles formations courtes plus générales sont également proposées comme :

• Des ateliers d’acculturation pour comprendre l’IA avec des robots apprenants ;

• Des journées d’immersion pour comprendre les fondamentaux de l’IA pour aborder les principes du machine learning et du deep learning, expérimentation de différents algorithmes d’apprentissage supervisé et non supervisé, exploration des outils d’IA générative, …

Des modules pour aborder la cybersécurité appliquée aux transports

L’ESTACA lance également de nouvelles sessions dédiées à la cybersécurité des systèmes embarqués, enjeu stratégique pour protéger les technologies intégrées dans les systèmes de transports terrestres, aériens, maritimes ou spatiaux. Ces systèmes embarqués sont à la fois le moteur de l’innovation et des cibles de choix pour des acteurs malveillants. Pour répondre à ces menaces croissantes et protéger ces systèmes pour garantir sécurité, fiabilité et souveraineté technologique, l’ESTACA propose 3 nouveaux modules sur le thème de la cybersécurité des systèmes embarqués :

• La sensibilisation et l’immersion dans la cybersécurité pour découvrir les fondamentaux et comprendre les principales menaces ;

• La compréhension des enjeux et des bonnes pratiques pour approfondir les risques matériels, logiciels et systémiques, et maîtriser les outils pour sécuriser les systèmes ;

• Les techniques avancées pour acquérir des compétences techniques pointues pour détecter, prévenir et répondre aux attaques complexes.