L’ESA et OVHcloud renouvellent leur partenariat pour soutenir les start-ups spatiales dans le domaine de l’IA

novembre 2024 par Marc Jacob

L’Agence spatiale européenne (ESA) et OVHcloud annoncent une nouvelle étape dans leur longue collaboration. Il s’agit de soutenir les start-ups innovantes dans le domaine spatial, mettant l’accent en particulier sur l’IA et le développement durable.

Ce partenariat, qui s’inscrit dans le cadre des objectifs du programme EPIC de l’ESA (ESA Partnership Initiative for Commercialisation), vise à stimuler l’entrepreneuriat et à créer des opportunités commerciales pour les start-ups européennes. Il mobilise les ressources de l’ESA comme le réseau Phi-LabNET, Φ-lab ou InCubed, les centres d’incubation de l’ESA ou encore les courtiers en technologie, et profite des synergies avec le programme Startup d’OVHcloud, lequel soutient les entreprises dans leur transition vers le cloud depuis plus de dix ans.

La collaboration entre l’ESA et OVHcloud se concentre sur l’innovation, en offrant aux start-ups un accès simple aux technologies de pointe. L’un des objectifs de ce partenariat renouvellé est de promouvoir l’utilisation des solutions d’IA d’OVHcloud, notamment OVHcloud AI Endpoints, au sein des réseaux de commercialisation de l’ESA. Conçu pour la simplicité, OVHcloud AI Endpoints permet aux développeurs d’enrichir facilement leurs applications avec des IA prêtes à l’emploi au travers d’appels API. Cette plateforme sans serveur, ne nécessitant ni expertise en IA ni infrastructure dédiée, héberge une gamme de modèles d’IA avancés : LLM, traitement du langage, traduction, reconnaissance vocale, reconnaissance d’images, et bien plus.

Les start-ups et scale-ups de du domaine spatial qui bénéficient de la collaboration ESA-OVHcloud pourront également postuler à l’OVHcloud Fast Forward AI Accelerator, qui offre un soutien technique et commercial supplémentaire. Ce programme inclut des sessions avec des ingénieurs spécialisés d’OVHcloud, des crédits cloud supplémentaires et un engagement avec des investisseurs et partenaires stratégiques. La première cohorte de l’AI Accelerator se déroulera de janvier à avril 2025, avec une clôture des candidatures le 24 novembre 2024.

Le développement durable, valeur partagée par l’ESA et OVHcloud, est au cœur de ce partenariat. OVHcloud, avec son modèle industriel intégré, propose un refroidissement par eau pour ses centres de données, permettant d’atteindre des indices de PUE de 1,26 et de WUE de 0,37 l/kWh, tout en minimisant son empreinte carbone globale. OVHcloud offre également à ses clients une calculatrice carbone fournissant des rapports mensuels indiquant les émissions de carbone associées à leur usage du cloud. L’ESA, quant à elle, intègre des critères de durabilité dans son processus de sélection, afin de promouvoir une conscience écologique auprès des start-ups et de favoriser des pratiques responsables dans l’industrie spatiale.

« Aujourd’hui est une date importante pour notre partenariat avec l’ESA. Non seulement nous renforçons un partenariat à long terme, mais nous nous concentrons aussi encore plus fortement sur l’innovation et la durabilité, une combinaison incarnée par les start-ups les plus vertueuses du secteur spatial. », commente John Gazal, Vice-président Europe du Sud et Brésil chez OVHcloud.

« L’extension de ce partenariat avec OVHcloud dans le cadre de l’EPIC après quelques années fructueuses apportera des avantages supplémentaires dans le domaine de l’innovation à la fois aux start-ups soutenues par l’ESA et à OVHcloud. Le partenariat intègre désormais des éléments tels que la durabilité et l’intelligence artificielle afin que l’écosystème européen des start-ups spatiales puisse prospérer de manière commerciale et responsable », a commenté Geraldine Naja, directrice de la commercialisation, de l’industrie et de la compétitivité à l’ESA.

Le partenariat entre OVHcloud et l’Earth Observation Programme de l’ESA a permis des avancées significatives dans la recherche sur l’observation de la Terre, avec le soutien de l’infrastructure cloud d’OVHcloud. Ce soutien facilite le stockage, la gestion et l’analyse des vastes volumes de données satellites recueillies par l’ESA, contribuant à mieux comprendre le changement climatique, les catastrophes naturelles et d’autres enjeux écologiques, en accord avec les objectifs de durabilité promus par ce partenariat.

« La collaboration actuelle entre l’ESA et OVHcloud démontre le pouvoir de l’innovation et de la technologie. En réunissant ces deux grands domaines d’intérêt - l’observation de la Terre et le cloud - nous démontrons comment des solutions numériques de pointe peuvent soutenir nos efforts ambitieux d’exploration et d’apprentissage, ouvrant la voie à un avenir plus intelligent et plus connecté », a commenté Simonetta Cheli, directrice des programmes d’observation de la Terre de l’ESA.

Ce partenariat étend également son champ d’action aux technologies émergentes comme l’informatique quantique. Les start-ups spatiales pourront désormais utiliser des émulateurs de calculs quantiques d’OVHcloud, avec l’espoir que cette technologie accélère les innovations en simulation et optimisation pour le secteur spatial.